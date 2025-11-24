Дюков: Симоняна уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий

Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни

Никита Симонян и президент РФС Александр Дюков © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лучшего бомбардира московского "Спартака" и олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна уважали все вне зависимости от клубных пристрастий. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Никита Павлович был великим человеком. Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель, и до последних своих дней служил любимому делу, подавая пример многим поколениям, - сказал Дюков. - Про таких людей принято говорить - человек-эпоха. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий - футболисты и тренеры, журналисты и болельщики".

"Для всех нас Никита Павлович был мудрым наставником, и вчера наша спортивная семья осиротела. Его уход - это невосполнимая утрата не только для Российского футбольного союза, а для всей страны и всего мирового футбола. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти. Скорбим вместе с близкими", - добавил Дюков.