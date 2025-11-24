Фетисов отметил, что у Симоняна никогда не было врагов

Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян не имел врагов. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

"Это спортивная легенда в нашей жизни, футболист, организатор, пример отношения к своему делу, - сказал Фетисов. - Я виделся еще с ним на юбилее Анзора Кавазашвили (чемпион и обладатель Кубка СССР - прим. ТАСС) в июле этого года. У него есть чему учиться. Он был олицетворением доброго, светлого, у него и врагов я не припомню. Остается нам только высказать соболезнования его родным, вечная ему память".