Боярский назвал Симоняна светлым человеком с замечательной улыбкой

Никита Симонян умер в возрасте 99 лет

Редакция сайта ТАСС

Михаил Боярский © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян останется в памяти как светлый человек. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

"Он светлый человек, очень много сделал для футбола, наша звезда. Память о нем останется у всех футбольных болельщиков, - сказал Боярский. - Он запомнился своей замечательной улыбкой, настоящий мужчина".