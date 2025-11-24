Боярский назвал Симоняна светлым человеком с замечательной улыбкой

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Никита Симонян умер в возрасте 99 лет
07:50

Михаил Боярский

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян останется в памяти как светлый человек. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

"Он светлый человек, очень много сделал для футбола, наша звезда. Память о нем останется у всех футбольных болельщиков, - сказал Боярский. - Он запомнился своей замечательной улыбкой, настоящий мужчина". 

