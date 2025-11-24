Едешко считает, что Симонян был настоящим профессионалом

Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян был достойным человеком и настоящим профессионалом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко.

"Только достойные люди, которые оставляют хороший след, живут долго. Он действительно был тем человеком, который жил для страны, людей, футбола, - сказал Едешко. - Симонян был настоящим профессионалом, святым человеком в своей профессии".