Матчи чемпионата Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

Никита Симонян умер в возрасте 99 лет
Редакция сайта ТАСС
08:14

Никита Симонян

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Матчи 15-го тура чемпионата Армении по футболу начнутся с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года в составе сборной СССР Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

Игроки выйдут на поле с черными повязками на рукавах. Аналогичную акцию памяти проведут на предстоящих матчах в чемпионате и Кубке России.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. В качестве главного тренера он привел ереванский "Арарат" к победе в чемпионате и Кубке СССР в 1973 году. 

Российский футболСимонян, Никита Павлович