Полиция установила участников драки после футбольного матча "Спартак" - ЦСКА

Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, приговорен к 5 суткам административного ареста, ему запрещено посещать спортивные соревнования сроком на 3 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личности троих участников драки, возникшей между футбольными фанатами после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - ЦСКА, спровоцировавший драку болельщик привлечен к административной ответственности, всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе "Лукойл Арена" между столичными футбольными командами "Спартак" и ЦСКА. Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них - на стадионе, 78 - на прилегающей территории", - написала она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами, что стало возможным в том числе благодаря системе идентификации болельщиков. "Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Он приговорен к 5 суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на 3 года", - добавила представитель ведомства.

Двое фанатов "Спартака" также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ, рассказала Волк. По ее словам, в отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о 5 сутках административного ареста и последующем выдворении из РФ. Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

В правоохранительных органах ТАСС 22 ноября сообщили, что возле выхода на сектора 104-105 трибуны "В" несколько фанатов в клубной атрибутике "Спартака" напали на болельщика ЦСКА, зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. "Спартак" провел первый матч после отставки с поста главного тренера серба Деяна Станковича. "Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.