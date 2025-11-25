Рязанцев: шахматист Есипенко показал высокий уровень игры на Кубке мира

Россиянин занял третье место на Кубке мира, что позволило ему отобраться на турнир претендентов

Редакция сайта ТАСС

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко показал игру высокого уровня на Кубке мира. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Александр Рязанцев.

Ранее Есипенко занял третье место на Кубке мира, что позволило ему отобраться на турнир претендентов. В в матче за третье место россиянин обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева.

Читайте также

Шахматист Есипенко рассказал о невероятной усталости после Кубка мира

"По всей дистанции было видно, что Андрей проделал большую работу. Два года назад он был близок к попаданию на турнир претендентов, но проиграл решающую партию черными Анишу Гири. Сейчас он поднялся на новую ступеньку. Самое важное, что после трагического просмотра ладьи в один ход в полуфинале он сумел выдержать напряжение в решающих партиях и убедительно обыграл узбекского гроссмейстера 2:0 в матче за третье место", - сказал Рязанцев.

"В целом Андрей показал высокий уровень игры. Важно, что он не вылетел в самом начале турнире, как многие фавориты. Ему приходилось отыгрываться против иранского шахматиста Пуйя Идани после поражения в первой партии, а затем на тай-брейках он обыграл очень серьезных соперников: Винсента Каймера из Германии и американца Сэма Шенкленда, подошедшего к турниру в очень хорошей форме. То, что он сумел их переиграть в борьбе нервов, говорит о многом", - добавил собеседник агентства.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш.