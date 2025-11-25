СМИ: Роналду дисквалифицировали на два матча сборной Португалии условно

В случае соблюдения правил Роналду сможет сыграть в первом матче сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре) © Charles McQuillan/ Getty Images

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду дисквалифицировали на два матча условно за агрессивное поведение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Ирландии. Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

На 61-й минуте встречи Роналду локтем ударил защитника ирландской сборной Дару О'Ши, за что был удален с поля. Португалец был дисквалифицирован на один матч, который он уже пропустил, - в заключительном туре отбора против сборной Армении (9:1). Еще две встречи игрок может пропустить в случае повторных дисциплинарных нарушений. Таким образом, в случае соблюдения правил Роналду сможет сыграть в первом матче сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года. Игрок сообщал, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.