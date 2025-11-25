"Локомотив" сыграет со "Спартаком" в ответном матче плей-офф Кубка России

Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых

Жедсон ("Спартак"), Николай Комличенко ("Локомотив") и Даниил Денисов ("Спартак") © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" примет столичный "Спартак" в ответном матче четвертьфинала плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча пройдет на "РЖД-Арене".

Первый матч прошел 6 ноября и завершился со счетом 3:1 в пользу "Спартака". Для красно-белых это был последний кубковый матч под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. Его обязанности исполняет Вадим Романов, дебютировавший 22 ноября с победы в матче РПЛ против московского ЦСКА (1:0). "Локомотив" также на выходных провел важный матч, сыграв 23 ноября вничью с "Краснодаром" (1:1).

По мнению двукратного обладателя Кубка России в составе "Локомотива" Дмитрия Булыкина, железнодорожникам будет трудно пройти в следующий раунд. "Отыграть два мяча у "Спартака" и потом еще выйти вперед очень сложно, - сказал Булыкин ТАСС. - Шансы, конечно, есть, в футболе всякое случается, но "Локомотиву" нужно что-то поменять в игре, потому что в первом матче "Спартак" мог выиграть крупнее. "Спартак" после победы в дерби находится в хорошем настроении, им не нужно лезть на соперника во что бы то ни стало, поэтому в противостоянии они будут фаворитами".

Матч начнется в 20:30 мск. Проигравшая команда встретится в "пути регионов" с тульским "Арсеналом". Соперник победителя определится в матче, который пройдет 27 ноября в Москве между столичным "Динамо" и петербургским "Зенитом". Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо". Проигравший в этой паре в "пути регионов" сыграет с калининградской "Балтикой".

ЦСКА попробует отыграться у махачкалинского "Динамо"

26 ноября также пройдут две встречи в плей-офф "пути РПЛ". Действующий обладатель Кубка России ЦСКА дома сыграет против махачкалинского "Динамо", а действующий чемпион страны "Краснодар" примет "Оренбург". Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Махачкалы. Однако через несколько дней ЦСКА с тем же счетом взял реванш в чемпионате страны. Матч начнется в 18:00 мск. Проигравший сыграет в "пути регионов" против победителя матча между "Ростовом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

В это же время начнется матч между "Краснодаром" и "Оренбургом". Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Краснодара". Проигравший сыграет против победителя матча между самарскими "Крыльями Советов" и "Камазом" из Набережных Челнов.

О Кубке России

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". В "пути РПЛ" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф "пути РПЛ" вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". "Путь регионов" предполагает шесть раундов, в плей-офф "пути регионов" вышли четыре команды.

В плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф "пути регионов" команда покидает турнир сразу после поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).