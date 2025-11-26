Мацуев: матчам сборной России по футболу не хватает энергии официальных игр

Национальная сборная с 2022 года отстранена от участия в международных матчах

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Играм сборной России по футболу не хватает необходимого градуса и энергии, которые присутствуют в официальных матчах. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

Сборная России с 2022 года решением Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций не допущена до участия в международных турнирах. В ноябре россияне провели дома товарищеские матчи против команд Перу (1:1) и Чили (0:2).

"Те игры я смотрел урывками, поскольку был в турне по Азии, буквально на днях вернулся. Наверное, в первую очередь надо смотреть на игру, а не на результат, - сказал Мацуев. - Конечно, соперники несравнимы с теми, что были раньше, хотя и тогда они приезжали не в своих основных составах. Местами игра где-то нравилась, где-то нет".

"Пока не будет официальных матчей, столь нужной энергии и градуса ждать не стоит. А эти "выставочные" матчи проходят не от хорошей жизни", - добавил он.

