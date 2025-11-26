ЦСКА вышел в полуфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Армейцы в ответном матче в серии пенальти обыграли махачкалинское "Динамо", проиграв первую встречу

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в серии пенальти победили махачкалинское "Динамо" и вышли в полуфинал "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Первый матч завершился победой команды из Дагестана со счетом 1:0, ответную встречу выиграл ЦСКА - 2:1. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.

В основное время счет открыл игрок махачкалинского "Динамо" Андрес Аларкон (8-я минута). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Матия Попович забил второй гол армейцев.

В полуфинале "пути РПЛ" Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Махачкалинское "Динамо" во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" встретится с победителем матча между "Ростовом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).