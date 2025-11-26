Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать "Спартак"

Красно-белые выиграли оба матча под руководством и. о. главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Вадим Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать команду. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" выиграл у "Локомотива" со счетом 3:2 в выездном ответном матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Команда провела под руководством Романова второй матч, до этого она выиграла в премьер-лиге у ЦСКА (1:0).

"Я вообще не думаю об этом", - ответил Романов на вопрос о том, когда может определиться, продолжит ли он работать с основной командой.

Романов прокомментировал итоги матча: "Я остался доволен, как действовали в атаке, организованно и дисциплинированно в обороне. Мы старались не предавать большого значения результату первого матча ("Спартак" выиграл дома со счетом 3:1 - прим. ТАСС), выделили эту игру как отдельную. Рад, как ребята правильно на это отреагировали".

В следующем матче "Спартак" сыграет в 17-м туре премьер-лиги в Калининграде с "Балтикой" 29 ноября.