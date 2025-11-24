Мнение

Тренер "Спартака", который улыбается

Владислав Уткин — о первом матче красно-белых под руководством Вадима Романова

И.о. главного тренера "Спартака" Вадим Романов © Александр Щербак/ ТАСС

В своем первом на посту главного тренера "Спартака" матче, пусть и в статусе исполняющего обязанности, Вадим Романов добился победы над одним из фаворитов сезона — ЦСКА — со счетом 1:0.

Разбором игры мы в этой колонке заниматься не будем. Все и так знают, что у "Спартака" один из самых сильных (и не только по сумме контрактов футболистов) состав в РПЛ. Собственно, в матче против ЦСКА Романов ничего нового не внес: забивший победный гол Игорь Дмитриев всю осень является одним из лучших игроков команды и получил место в стартовом составе еще при Деяне Станковиче. А единственный оставшийся из чемпионского состава Карреры образца 2017 года Роман Зобнин вышел в стартовом составе благодаря дисквалификации Солари. Да, Зобнин наисправедливейшим образом получил капитанскую повязку и в целом сыграл не просто уверенно, а был одним из лучших в матче. Теперь очень важно, какое решение примет по составу Романов в двух тяжелейших играх на этой неделе — в среду в ответном матче кубка против "Локомотива" и в субботу в Калининграде. Мне кажется, вписать в состав одновременно здоровых Солари, Дмитриева и Зобнина — задача нерешаемая.

Ху из мистер Романов? Мы мало его знаем, 30 лет назад он несколько раз тренировался у Олега Романцева и, по-моему, пару раз был в заявке на матч, но на поле в официальных матчах не выходил. Впрочем, Романов не стесняется называть себя воспитанником великого спартаковца. "Я воспитывался на футболе Романцева. Не думаю, что нужно объяснять, какой стиль мне близок". Эти слова не могут не понравиться многомиллионной армии спартаковских болельщиков, которые устали от шараханий как прежнего, так и нынешнего руководства. Не факт, что отечественный тренер лучше зарубежного, но поверьте — почитание истории, клубные традиции, красно-белый дух, о котором в последнее время вспоминает разве только Евгений Ловчев, очень важны. Особенно в эпоху перемен. "Своему", когда все плохо, веришь больше.

Итак, Вадим Романов в футбол на уровне РПЛ не играл. Но это мелочь. Бобровых и Бесковых в нашем футболе давно нет, редко звездный футболист становится великим или хотя бы успешным тренером. Сергей Семак — то самое исключение из правила. Важнее другое — Романов никогда не тренировал топовых футболистов. Его портфолио ограничивается работой в клубной академии и немного в молодежном составе "Спартака". Этот факт, конечно же, не позволяет и не позволит (как же хочется ошибиться) боссам из "Лукойла" дать Романову карт-бланш, даже если тот до конца года выиграет все матчи. А календарь у Спартака" о-го-го: кроме упоминавшихся матчей против "Локомотива" и "Балтики" еще игра против московского "Динамо", по иронии судьбы в котором тоже тренер, исполняющий обязанности главного: коренной динамовец Ролан Гусев. Человек, что тут говорить, поизвестнее Романова. При этом в "Динамо" в отношении будущего тренера конкретика посущественнее. Председатель консультативного совета и член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин публично поддержал Гусева: "Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера, будем работать дальше вместе".

Что касается Романова, повторимся, по одной игре никаких выводов делать не нужно даже пытаться. Хочу акцентировать внимание читателей на другом. Первое, что изменилось в "Спартаке", — это медийность. Перед игрой с ЦСКА клуб пригласил журналистов на базу, Романов давал добрые интервью. И главное, он улыбался. Поймите, у человека завтра дебют против ЦСКА, казалось бы, тренер должен погрузиться в свои мысли, стать отстраненным, а он улыбается. Улыбался Романов и за час до игры во флеш-интервью, и, разумеется, после игры. Я думаю, тут может быть влияние его друга детства — футбольного комментатора Константина Генича (учились вместе и в школе, и в спартаковской академии). Генич признался в репортаже, что накануне он общался с Романовым в домашней обстановке и якобы они ни разу в разговоре не коснулись состава на игру. Допустим, верим. Но я уверен, что Генич дал другу ценные советы, как нужно держаться в медийном пространстве, как влюбить в себя аудиторию. Что Романов сразу впитал. Отсюда и общение с журналистами, и темпераментные воззвания к трибунам. И заметьте, уважение к арбитрам, а ведь, положа руку на сердце, к работе бригады Сергея Карасева есть претензии. Одно только назначенное и затем отмененное пенальти на Зобнине чего стоит. И стычка между футболистами. Представили в эти моменты на месте Романова Станковича? Красная карточка. И чемодан, вокзал, Белград... Впрочем, последнее уже состоялось.

Подытоживаю: Романов оставил очень приятное впечатление. Показалось, что процесс для него важнее даже результата. Если мы под словом "результат" понимаем не три очка, а будущий контракт. После матча он с очаровательной улыбкой не стал уходить от вопроса про надежду от избавления приставки и.о. А мне почему-то вспомнился великий Олег Янковский из горинского Мюнхгаузена: "Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" Футбол — это же просто игра.



...Тем временем в Петровском парке вернулась вера в успешный сезон: московское "Динамо" в воскресенье в "одну калитку" обыграло одноклубников из Махачкалы — 3:0. Гусеву осталось победить еще в трех матчах.

