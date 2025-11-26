В "Локомотиве" сообщили, что продолжают переговоры с Бариновым о контракте
20:34
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продолжает вести переговоры с полузащитником и капитаном Дмитрием Бариновым о продлении контракта. Об этом журналистам сообщил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что "Локомотив" приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта.
"Кто это пишет? Переговоры идут", - сказал Ульянов.
Контракт Баринова с "Локомотивом" истекает в конце сезона. Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.