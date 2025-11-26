В "Локомотиве" сообщили, что продолжают переговоры с Бариновым о контракте

Ранее сообщалось, что клуб приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продолжает вести переговоры с полузащитником и капитаном Дмитрием Бариновым о продлении контракта. Об этом журналистам сообщил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Читайте также

Нагорных рассказал о переговорах по новому контракту Баринова

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что "Локомотив" приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта.

"Кто это пишет? Переговоры идут", - сказал Ульянов.

Контракт Баринова с "Локомотивом" истекает в конце сезона. Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.