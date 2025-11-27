Овечкин забросил 908-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Виннипегом"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Scott Taetsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипегом".

Столичный клуб одержал победу со счетом 4:3. В составе хозяев шайбы забросили Джон Карлсон (7-я минута), Джейкоб Чикран (15), Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). У "Виннипега" отличились Габриэль Виларди (20, 22) и Марк Шайфли (56).

Овечкин забросил 908-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он был признан первой звездой матча. В текущем сезоне капитан "Вашингтона" забросил 11 шайб и отдал 11 голевых передач в 24 играх. Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, на счету россиянина теперь 985 шайб (908 в "регулярках" + 77 в плей-офф), у Гретцки - 1 016 (894+122).

"Вашингтон" занимает третье место в Столичном дивизионе, команда набрала 28 очков в 24 матчах. "Виннипег" идет пятым в Центральном дивизионе с 24 очками после 22 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Торонто" в ночь на 29 ноября по московскому времени, "Виннипег" в этот же день на выезде сыграет с "Каролиной".