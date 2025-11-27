Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны

Также россияне смогут выступать с национальным гимном

АБУ-ДАБИ, 27 ноября. /ТАСС/. Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом сообщает пресс-служба IJF.

С 1 июня 2025 года IJF разрешила белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под государственным флагом и с гимном страны.

"После недавних событий, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях, - говорится в сообщении. - Исторически Россия является ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение. IJF по-прежнему привержена принципу равного отношения ко всем своим членам без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией и спортивными принципами. Спорт - это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях, спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг - защищать спорт и наших спортсменов".

"Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, - отмечается в сообщении. - Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир".

В сентябре 2022 года исполком IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. В апреле 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Российские спортсмены выступали на турнирах под флагом IJF. IJF стала первой федерацией по олимпийским видам спорта, которая допустила российских спортсменов на международные турниры под флагом и с гимном. Российские спортсмены выступают под флагом и с гимном на турнирах Международной ассоциации бокса (IBA), в июне 2023 года Международный олимпийский комитет исключил ее из олимпийского движения и временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

Турнир Большого шлема в Абу-Даби пройдет с 28 по 30 ноября. На нем выступят 19 российских спортсменов.