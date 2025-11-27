Скрынник сложит полномочия президента Федерации хоккея с мячом России

Внеочередная конференция ФХМР пройдет 26 декабря, Сергей Мяус выдвинут кандидатом на должность главы организации

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Борис Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) в связи с тяжелой и продолжительной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба ФХМР.

Внеочередная конференция ФХМР пройдет 26 декабря. На ней будет избран новый глава организации. Исполком Федерации хоккея с мячом России абсолютным большинством голосов выдвинул директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергея Мяуса на должность главы организации.

"В связи с состоянием здоровья президента ФХМР ряд членов исполкома обратились в исполком утвердить дату внеочередной конференции", - сказал Мяус ТАСС.

Скрыннику 77 лет. Он является президентом ФХМР с 2009 года. С 2006 по 2022 год был главой Международной федерации хоккея с мячом.

Мяусу 66 лет. Он был вице-президентом ФХМР с 2009 по 2020 год. В качестве главного тренера Мяус дважды привел сборную России к победе на чемпионате мира (2015, 2016). Кемеровский "Кузбасс" под его руководством завоевал три Кубка России.