Норрис в Катаре впервые может стать чемпионом "Формулы-1"

Для этого британцу по итогам спринта и основной гонки необходимо набрать на два очка больше Пиастри и Ферстаппена

Редакция сайта ТАСС

Ландо Норрис © Clive Mason/ Getty Images

ДОХА, 28 ноября. /ТАСС/. Программа 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара - стартует в пятницу в Лусаиле. Этот этап станет заключительным в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

До завершения чемпионата остается два этапа, а победитель сезона может определиться уже в эти выходные. Лидером в Катар приехал британец Ландо Норрис из "Макларена", который опережает партнера по команде австралийца Оскара Пиастри и чемпиона последних четырех сезонов нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 24 очка. Преимущество британца могло быть и большим, если бы не дисквалификация за технические несоответствия болидов обоих пилотов "Макларена" на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса, где Норрис одержал победу, а Пиастри финишировал четвертым. Но и нынешний запас очков британца весьма внушителен. Для завоевания первого титула в карьере ему в Катаре по итогам спринта и основной гонки необходимо набрать на два очка больше Пиастри и Ферстаппена.

Читайте также

FIA аннулировала результаты лидеров личного зачета "Формулы-1" в Лас-Вегасе

Катар впервые принял этап "Формулы-1" в 2021 году, заменив в календаре отмененный из-за пандемии коронавируса Гран-при Австралии. С 2023 года вступил в силу десятилетний контракт на проведение этапа в Катаре. Открытие автодрома в Лусаиле состоялось в 2004 году, с тех пор здесь неизменно проходит этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP). Первое соревнование машин с открытыми колесами здесь прошло в 2009 году, когда состоялся этап GP2 Asia. В 2021 году гонку в Катаре выиграл британец Льюис Хэмилтон, в 2023 и 2024 годах победу праздновал Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 16:30 мск, квалификация к спринту - в 20:30 мск. В субботу состоятся спринт (17:00 мск) и квалификация к основной гонке (21:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (19:00 мск).