Дзюдоист Блиев заявил, что выступление с флагом России придает уверенности

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Выступление на турнире Большого шлема в Абу-Даби с флагом и гимном России придало уверенности дзюдоисту Аюбу Блиеву. Об этом он заявил ТАСС.

В пятницу Блиев победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии в финале весовой категории до 60 кг и принес первую медаль команде России на текущих соревнованиях. Эта награда стала первой для россиян после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.

"На первый взгляд казалось, что большая ответственность, очень долго не было ни флага, ни гимна, но не поверите - я никогда не был так спокоен и уверен, как сегодня. Придает ли российский триколор уверенности? Это даже не обсуждается, мы себя ощущаем за крепкой стеной", - сказал Блиев.

"Как профессионал каждый спортсмен должен справляться с волнением, настраиваться на схватку, потому что золотая медаль намного важнее, чем серебро или бронза. Тем более что я этому оппоненту до этого проигрывал - достаточно крепкий парень, но сегодня удалось навязать свою борьбу, тактику. Кому звоню после победы? Я всегда в первую очередь звоню своей маме - показываю ей свое лицо, чтобы она понимала, что я живой-здоровый", - добавил он.

Блиеву 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

Турнир в Абу-Даби завершится 30 ноября.