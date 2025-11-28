Дзюдоист Чопанов рассказал, что очень хотел услышать гимн России в Абу-Даби

Россиянин уступил в финале турнира Большого шлема

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали турнира Мировой серии "Большой шлем" в Абу-Даби Мурад Чопанов ощущает недосказанность после выступления, он очень хотел услышать гимн еще раз. Об этом он рассказал ТАСС.

Гимн России впервые спустя четыре года прозвучал на турнире под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в честь Аюба Блиева, победившего в весовой категории до 60 кг. Чопанов дошел до финала в весе до 66 кг, но уступил сопернику из Франции.

"Недосказанность после этого турнира все равно осталась. Я выходил побеждать, одного шага для этого не хватило. Последний старт - чемпионат мира - проиграл, и мне нужно было реабилитироваться для себя в первую очередь, - рассказал Чопанов. - Сам себя обману, если скажу, что не хотел оказаться здесь одним из тех, кто услышит гимн нашей страны в свою честь, - это не так. Такова человеческая натура. Тем важнее для меня будет улучшить своей результат".

Чопанов отметил, что еще не привык к переменам и возвращению флага, гимна, обозначений: "Когда мы выходим, нас объявляют как спортсменов Российской Федерации - ни AIN, ни IJF. В протоколах наш флаг, в сетке тоже, это очень бросается в глаза. Ты слышишь, как дети кричат тебе "Россия", огромное им спасибо. Я один из тех, кто пережил отстранение от Олимпийских игр, и поэтому для нас все произошедшее - хороший знак, это значит, что все возможно. Мы-то в любом случае до последнего дня готовимся к ним, но не можем влиять на то, что от нас не зависит. Наше дело - выходить и бороться".

"А эту встречу с французом я буду перебарывать еще, наверное, месяца два минимум в голове. Так было и после чемпионата мира - не умею я проигрывать, каждый проигрыш болезненно переношу, хотя внешне спокойный, даже где-то закрытый. Но у меня еще много незакрытых целей - пока нет медалей ни с чемпионата мира, ни с Олимпийских игр. И карьеру завершать я пока точно не планирую", - подчеркнул дзюдоист.