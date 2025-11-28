Форвард "Рейнджерс" Панарин набрал 4 очка в матче НХЛ против "Бостона"

Россиянин вышел на чистое 11-е место по числу набранных очков в составе "Рейнджерс"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин © Ishika Samant/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях со счетом 6:2 обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (4-я минута), Карсон Суси (13), Мика Зибанежад (35, 36), Алексис Лафренье (57), Владислав Гавриков (58). У "Бостона" отличились Кейси Миттельштадт (45), Хенри Йокихарью (46).

Читайте также

Кучеров продлил серию матчей с результативными действиями до восьми

Панарин, помимо заброшенной шайбы, отметился тремя голевыми передачами. На счету россиянина в текущем сезоне 26 (8 шайб + 18 голевых передач) в 26 матчах. Россиянин вышел на чистое 11-е место по числу набранных очков в составе "Рейнджерс", обойдя канадца Вика Хэдфилда (572 очка; 262+310). У Панарина 576 очков (194+382).

Гавриков забросил четвертую шайбу в сезоне, также на его счету 10 голевых передач в 26 играх. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 17 из 19 бросков и одержал 10-ю победу в текущем сезоне, всего россиянин провел 20 игр. Выступающие за "Бостон" защитник Никита Задоров и нападающие Георгий Меркулов и Марат Хуснутдинов не набрали очков.

"Рейнджерс" благодаря победе поднялся с восьмого на пятое место турнирной таблицы Столичного дивизиона, команда набрала 28 очков в 26 матчах. "Бостон" идет третьим в Атлантическом дивизионе с 28 очками после 26 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Тампу" 29 ноября, "Бостон" в ночь на 30 ноября по московскому времени примет "Детройт".