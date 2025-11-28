Футболисты ЦСКА и "Спартака" проведут матчи в первый день 17-го тура РПЛ

В центральном матче игрового дня "Балтика" примет на своем поле "Спартак"

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Капленко ("Балтика") (слева) и Роман Зобнин ("Спартак") © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Программа 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Акрон" - "Пари Нижний Новгород", ЦСКА - "Оренбург", "Балтика" - "Спартак".

В заключительном матче дня московский "Спартак" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", встреча начнется в 19:30 мск. Калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 16 матчах, у команды по-прежнему только одно поражение в этом сезоне чемпионата России. "Спартак" с 28 очками идет шестым. В первом круге "Балтика" в Москве разгромила "Спартак" со счетом 3:0, красно-белые доигрывали встречу вдевятером.

Читайте также

Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать "Спартак"

Для "Спартака" этот матч станет третьим после ухода серба Деяна Станковича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен входивший в тренерский штаб Станковича Вадим Романов. Под его руководством "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ (1:0) и оказался сильнее столичного "Локомотива" (3:2) в игре Фонбет - Кубка России. После дерби с ЦСКА генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов назвал будущее Романова в клубе прекрасным. Сам Романов в ответ на вопрос, когда может определиться, останется ли он или нет, ответил: "Я вообще не думаю об этом".

"Спартак" подходит к матчу с серией из четырех побед во всех турнирах. У "Балтики" серия из пяти матчей без поражений во всех соревнованиях (две победы, три ничьи). Встречу рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. За "Спартак" из-за перебора желтых карточек не сыграет костариканский нападающий Манфред Угальде, в текущем сезоне он забил 6 мячей в 20 матчах.

О других матчах дня

Игровой день начнет матч между тольяттинским "Акроном" и "Пари НН". Встреча стартует в 14:00 мск. "Акрон" с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы с 8 очками располагаются на последней, 16-й позиции. В первом круге "Акрон" на выезде оказался сильнее со счетом 1:0. За тольяттинскую команду выступает лучший бомбардир чемпионатов России Артем Дзюба, в текущем сезоне форвард забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах РПЛ.

Также в субботу ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", начало - 16:30 мск. Армейцы в случае победы могут подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ, после 16 туров они идут вторыми с 33 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Оренбуржцы с 12 очками располагаются на 14-й позиции. Матч первого круга между командами завершился вничью со счетом 0:0.

30 ноября тур продолжится четырьмя матчами, в этот день состоятся игры "Краснодар" - "Крылья Советов", "Ростов" - "Локомотив", "Ахмат" - "Динамо" и "Зенит" - "Рубин". 1 декабря пройдет матч "Сочи" - "Динамо" (Махачкала).