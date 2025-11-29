Лещенко считает, что "Динамо" в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

Сейчас команда занимает девятое место

Редакция сайта ТАСС

Лев Лещенко © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" по итогам нынешнего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) должно быть в первой шестерке. Такое мнение в интервью ТАСС высказал певец, народный артист РСФСР, болельщик "Динамо" Лев Лещенко.

После 16 матчей "Динамо" с 20 очками занимает девятое место.

"Я не доживу до этого (до чемпионства "Динамо" - прим. ТАСС), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место, - сказал Лещенко. - Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть".

Лещенко надеется, что "Динамо" станет чемпионом. "Абсолютно [надеюсь]", - отметил он.

