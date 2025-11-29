Гуляев: Петрусева до конца жизни находилась рядом с конькобежным спортом

Олимпийская чемпионка скончалась на 71-м году жизни

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка Наталья Петрусева до конца жизни была рядом с конькобежным спортом. Об этом ТАСС рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Петрусева скончалась на 71-м году жизни.

"Видел ее в последний раз на соревнованиях. Она далеко не отходила от конькобежного спорта, помогала столичным спортсменам. Про причины смерти ничего пока не знаю, никаких деталей нет", - сказал Гуляев.

Петрусева выиграла золото Олимпиады 1980 года в Лэйк-Плэсиде на дистанции 1 000 м, также завоевывала бронзу Игр-1980 на дистанции 500 м и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1 000 м и 1 500 м. Петрусева по два раза выигрывала чемпионат мира и Европы в классическом многоборье, один раз становилась чемпионкой мира в спринтерском многоборье. Она была награждена орденом Дружбы народов и медалью "За трудовое отличие". В 1980 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

По окончании спортивной карьеры Петрусева работала в качестве тренера и, в частности, занималась подготовкой российской сборной к Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити.