Олимпийскую чемпионку Петрусеву обнаружили соседи, причина смерти выясняется

Конькобежка умерла в возрасте 70 лет

Редакция сайта ТАСС

Наталья Петрусева © Михаил Чумин/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Наталью Петрусеву обнаружили на улице соседи, причина смерти выясняется. Об этом ТАСС сообщил источник.

Как ранее сообщили в Союзе конькобежцев России, Петрусева умерла в возрасте 70 лет.

"Причины смерти пока выясняются. Ее обнаружили соседи на улице", - сказал собеседник агентства.

Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1 000 м, она также выиграла бронзу Игр-1980 на дистанции 500 м и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1 000 м и 1 500 м. Петрусева по два раза выигрывала чемпионат мира и Европы в классическом многоборье, один раз становилась чемпионкой мира в спринтерском многоборье. Она была награждена орденом Дружбы народов и медалью "За трудовое отличие". В 1980 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.