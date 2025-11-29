"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ

Красно-белые обыграли "Ладу" со счетом 5:4

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Андрей Миронов (5-я минута), Павел Порядин (17), Адам Ружичка (31), Данил Пивчулин (50) и Лукас Локхарт (59). У проигравших отличились Дмитрий Кугрышев (7), Андрей Алтыбармакян (22), Антон Бурдасов (46) и Райли Савчук (59).

Первый матч в составе "Спартака" провел вратарь Александр Георгиев. Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге, а 25 ноября заключил двухлетний контракт с московским клубом. В своей дебютной игре голкипер отразил 27 бросков.

"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. "Лада" потерпела четвертое поражение в пяти последних играх.

"Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 32 матчах. "Лада" набрала 23 очка в 32 играх и занимает предпоследнее, 10-е место на Западе.

В следующем матче "Спартак" 3 декабря в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Лада" 5 декабря дома встретится с московским "Динамо".