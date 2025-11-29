Мусаев рассказал, как относится к своей низкой результативности

В текущем сезоне нападающий забил 4 гола в 24 матчах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев не зацикливается на проблемах со своей результативностью. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что Мусаеву необходимо научиться контролировать свои эмоции, чтобы улучшить свою результативность. В матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (2:0) Мусаев забил впервые с сентября.

"Я свою статистику знаю. Индекс ожидаемых голов у меня где-то около семи, но я забил сейчас четвертый. Остается работать и продолжать забивать. Фабио Челестини со мной много общался, но по поводу копания в себе - именно на поле я этого не ощущаю, потому что, если я, условно, не забил один момент, из игры дальше не выпадаю, у меня потом есть последующие моменты", - сказал Мусаев.

Мусаеву 24 года, он выступает за ЦСКА с 2024 года. В прошлом сезоне вместе с командой он стал обладателем Кубка России, в 2025 году он выиграл с клубом Суперкубок России.