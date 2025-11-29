Дзюдоист Тасуев мечтает выиграть золото международного турнира под флагом РФ

На турнире Большого шлема россиянин завоевал серебряную награду

АБУ-ДАБИ, 29 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер турнира Мировой серии "Большой шлем" в Абу-Даби Абдул-Керим Тасуев надеется все-таки выиграть золото после возвращения флага российским дзюдоистам. Об этом он рассказал ТАСС.

В финале весовой категории до 81 кг Тасуев уступил канадцу Франсуа Готье-Драпо. Он стал третьим россиянином, завоевавшим медаль на текущем турнире. Ранее золотую медаль соревнований выиграл Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), серебро российской сборной принес Мурад Чопанов (до 66 кг).

"Как узнали, что под флагом России будем выступать, так обрадовались. Перед взвешиванием построились на тренировку, прибегает тренер, говорит снимать нашивки IJF (Международной федерации дзюдо - прим. ТАСС), пришивать российские. Снимали и с благодарностью - за то, что могли выступать под флагом международной федерации, - и с радостью, что у нас снова свой флаг, свой гимн. С этой задачей быстро справились: за 15-20 минут все все сняли и отдали кимоно на перешивку. И тренировка здорово прошла после этого на радостях", - рассказал Тасуев.

"Под флагом IJF медаль у меня взять не получалось, а вот под российским удалось. Когда в финал попал, так хотелось, чтобы наш флаг выше всех был. Но чуть-чуть не получилось. И все же очень надеюсь, что я это сделаю, - отметил собеседник агентства. - Радости немного есть, потому что все-таки удалось взять медаль на таком турнире. В финале с канадцем чуть-чуть пропустил, не по плану пошло. Изначально, когда выходил на встречу, тренеры говорили, что он очень сильно берет правую руку: "Не проигрывай ее". На первых секундах я сделал акцент на ней, а он влево зашел, я этот момент прозевал и пропустил "юко".

Тасуев впервые выступил в Мировой серии именно в Абу-Даби. "Это была моя одиннадцатая схватка на взрослом уровне. Конечно, я чувствую прогресс. Причем первый взрослый турнир в прошлом году тоже был здесь: тогда занял седьмое место. Потом был старт в Монголии - первую встречу выиграл, вторую проиграл на ранней стадии. Чуть-чуть там перенастроился, и месяц назад на чемпионате России попал в финал, стал вторым. Сейчас снова второй. Так хотелось взять медаль отсюда, и желательно золото, но я надеюсь, что это произойдет", - поделился спортсмен.

"Меня очень здорово готовили здесь наши тренеры. Здесь оставался лишний килограмм до взвешивания - со мной сидели, помогали, даже тренировались со мной. Это серьезно добавляло мотивации скорее вес согнать. И сегодня с раннего утра все рядом - тренеры, массажисты, врачи. Они до последнего с тобой, сидят и болеют. А сейчас первое желание - поесть и попить. Я в день соревнований обычно не ем: максимум банан, а воду литрами пьешь - не хватает после схваток, а о еде и речи не идет", - заключил дзюдоист.

О турнире

Турнир в Абу-Даби является первым после решения исполкома IJF вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном страны.

Соревнования завершатся 30 ноября.