Романов назвал обидным поражение "Спартака" в матче с "Балтикой"

"Спартак" уступил со счетом 0:1

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов © Александр Щербак/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" полностью контролировали игру в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой", поражение красно-белых - обидный результат. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов.

"Спартак" в гостях уступил "Балтике" со счетом 0:1.

"Обидное поражение, полностью контролировали игру, понимали, как "Балтика" будет атаковать и обороняться. Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что "Балтика" опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли, как нужно", - сказал Романов.

Также тренер "Спартака" объяснил свои тактические решения, касающиеся игры в атаке. "[Манфред] Угальде пропускал матч из-за перебора желтых, Ливай [Гарсия] только восстановился, а [Антон] Заболотный не был готов играть 90 минут. Поэтому решили сыграть без центрального нападающего, укрепили центр поля, потому что понимали, что "Балтика" сильна в контратаках", - сказал Романов.

"Спартак" находится на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 28 очков. В следующем туре красно-белые 6 декабря примут московское "Динамо".