Египетская сила. Выходец из Каира принес России 4 золота ЧМ по бодибилдингу

Сборная России завоевала на турнире 16 медалей

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 1 декабря. /ТАСС/. Переехавший в Россию египтянин Мохамед эль-Эмам стал главным героем чемпионата мира по бодибилдингу, завоевав четыре золотые медали. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский.

Эль-Эмам, выступавший в турнире среди полупрофессионалов (semi-pro), в субботу стал лучшим среди спортсменов от 40 до 44 лет весом свыше 90 кг и в абсолютном первенстве среди ветеранов. В воскресенье он первенствовал в состязаниях спортсменов весом свыше 100 кг, а под занавес соревнований завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

Читайте также

Первый бодибилдер, взявший на ЧМ-2025 два золота, переехал в РФ из Египта

"Я был уверен в своем успехе, мой труд на тренировках не мог пропасть даром", - сказал эль-Эмам ТАСС после того, как ему вручили четвертую золотую награду ЧМ-2025.

Всего на чемпионате мира в Саудовской Аравии сборная России по бодибилдингу завоевала 16 медалей - 10 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. 19 раз российские спортсмены занимали места с четвертого по шестое, за которые получали награды.

От массажиста до четырехкратного чемпиона мира

"Я очень доволен выступлением сборной России на этом турнире, который продемонстрировал высокий уровень подготовки наших спортсменов, - рассказал Вишневский. - У нас была очень сплоченная команда, которая выступала под флагом и с гимном своей страны. Особенно хочется отметить Мохамеда эль-Эмама, который произвел здесь настоящий фурор, став четырехкратным победителем ЧМ-2025. Спустя пять лет ему удалось вернуть в Россию титул абсолютного чемпиона мира".

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

"Эль-Эмам - очень одаренный спортсмен, он живет в Санкт-Петербурге уже более 16 лет. До своего переезда в Россию он у себя в Египте уже занимался бодибилдингом, тренировался и одновременно работал массажистом. И как он мне рассказывал, однажды на массаж к нему пришла русская девушка, после чего ему пришлось на ней жениться, и он переехал в Санкт-Петербург. Он выигрывал соревнования в России, но на чемпионаты мира ранее никогда не выезжал", - добавил собеседник ТАСС.

Вишневский отметил, что эль-Эмам выступал за Египет только на юниорских соревнованиях "Но по-настоящему прогрессировать он стал под руководством наших тренеров. Перед этим чемпионатом мира ему звонили его друзья из Египта и уговаривали выступить за эту страну. Но он сказал категорическое нет, так как считает себя россиянином, и что будет выступать либо за Россию, либо вообще не будет выступать", - рассказал глава ФББР.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу проходил в Эль-Хубаре с 28 по 30 ноября.