Статья

Перегорели. Как эмоции убивают тренерскую карьеру

Рассказываем о футбольных деятелях, не справившихся со своими нервами

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Мы знаем много примеров успешных тренеров с ярким темпераментом: завоевавший много титулов в "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон швырял бутсу в лицо Дэвида Бекхэма, впервые выведший ПСЖ в финал Лиги чемпионов Томас Тухель разругался с руководством спустя четыре месяца, да тот же Рашид Рахимов (а почему бы и нет), который превращал аутсайдеров в команды, претендующие на еврокубки, скандалил с футболистами. Конфликты в футболе периодически случаются, это нормальная история, но когда тренер начинает вступать в перепалки слишком часто, то рискует угодить вместе с командой в глубокую яму.

Возьмем Андрея Талалаева. В субботу его "Балтика" обыграла московский "Спартак" (1:0). В первом тайме специалист получил предупреждение за конфликты с судьей, но после почти сразу был удален за неприличный жест, который он показал в сторону арбитра, не справившись со своими эмоциями. Теперь он может получить дисквалификацию длиной в четыре матча. Это уже не первый подобный случай в карьере Талалаева, причем его излишняя импульсивность касается не только поведения на поле, но и выбора клубов. Специалист неплохо зарекомендовал себя в "Ахмате", но зачем-то подписал пятилетний контракт с ныне покойными "Химками". А ведь был еще и неудачный вояж в московское "Торпедо". Кажется, что "Балтика" — последний шанс для тренера построить топ-карьеру в России, и если Талалаев сумеет усмирить свой нрав, то добьется успехов. А пока он находится в зоне риска и может повторить судьбу множества тренеров, которые разрушили собственную карьеру из-за своей несдержанности. О них ниже.

Деян Станкович

Деян Станкович на посту главного тренера "Спартака" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Недавно уволенный из "Спартака" серб всегда славился своим буйным характером, но именно в стане красно-белых он достиг высшей точки эмоциональности. Станкович конфликтовал с журналистами, неоднократно жаловался на судейство, а по информации бывшего игрока "Спартака" Павла Яковлева, тренер поссорился с некогда лидером обороны Срджаном Бабичем. Конечно, самый показательный эпизод случился в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", где Станкович жестко прошелся по арбитрам и получил пятиматчевую дисквалификацию. Причем такое строгое наказание было обусловлено тем, что тренер уже не в первый раз нарушил правила общения с арбитрами.

Разумеется, на фоне всех этих скандалов команда не могла сосредоточиться на футболе, что негативно отразилось на результатах. В свой единственный полноценный сезон в РПЛ Станкович со "Спартаком" финишировали на четвертом месте, хотя после первой части чемпионата клуб претендовал на золото. В нынешнем сезоне сербский тренер оставил команду на шестом месте, и теперь непонятно, как Станкович будет реанимировать свою карьеру, ведь у него из успехов только чемпионства с "Црвеной Звездой" и "Ференцварошом", которые и так являются гегемонами в своих странах. Но время еще есть, Станковичу только 47 лет.

Христо Стоичков

Христо Стоичков на посту главного тренера сборной Болгарии по футболу © AP Photo/ Alain Sprimont

Обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года, обладатель "Золотой бутсы" и еще многих других индивидуальных наград — все это относится к болгарину, который был прекрасным, но крайне эмоциональным футболистом. Не случайно он является одним из самых удаляемых игроков "Барселоны" в истории клуба (восемь красных карточек). Став тренером, Стоичков не изменился, что пошло ему во вред. Получив назначение в сборную Болгарии, он принялся регулярно конфликтовать с игроками и жаловаться на судей. В игре отборочного турнира на чемпионат мира 2006 года против сборной Швеции Стоичков был удален со скамейки за оскорбление арбитра. Годом позже капитан сборной Стилян Петров заявил, что при Христо не будет играть за национальную команду.

Все это продолжалось до 2007 года, когда Стоичков ушел из сборной, не добившись там никаких успехов. Далее специалист возглавлял испанскую "Сельту", южноафриканскую "Мамелоди Сандаунз" и болгарские "Литекс" с ЦСКА. Нигде Стоичков долго не задерживался, а с 2013 года не тренирует вовсе.

Делио Росси

Делио Росси на посту главного тренера "Палермо" в игре против "Лацио" © Tullio M. Puglia/ Getty Images

Итальянец успел потренировать более 10 клубов, причем в некоторые из них он заходил два, три или даже четыре раза. Самым успешным периодом была работа в "Лацио", с которым Росси завоевал Кубок Италии (2009). Но вспыльчивость не позволила специалисту закрепиться на топ-уровне. Темным пятном на его репутации является инцидент в матче 2012 года между "Фиорентиной" и "Новарой", где Росси, будучи тренером "фиалок", набросился на игрока своей же команды, Адема Ляича. Причиной стали саркастические аплодисменты тренеру, который его заменил. После этого случая Росси отправили в отставку, при этом тренер был дисквалифицирован на три месяца. Урока из этого он не вынес, и уже в следующем сезоне, тренируя "Сампдорию", был удален за неприличный жест в адрес игрока "Ромы". Что тут скажешь, спасибо, что показал не своему.

Андре Виллаш-Боаш

Андре Виллаш-Боаш на посту главного тренера "Зенита" © Артем Коротаев/ ТАСС

Португальский вундеркинд в мире тренеров подавал большие надежды, но пылкий характер не позволил ему стать одним из лучших. Выиграв Лигу Европы с "Порту" (2011), Виллаш-Боаш возглавил "Челси", где сразу начал конфликтовать с авторитетными игроками. Под раздачу попали Николя Анелька, Фрэнк Лэмпард и Эшли Коул, в итоге тренер потерял раздевалку и его уволили до завершения сезона. Как показало время, то решение боссов синих было верным, команда выиграла Лигу чемпионов и Кубок Англии. Ну а Виллаш-Боаш отправился в "Тоттенхэм", где история повторилась: тренер ругался с форвардом команды Адебайором, команда потеряла управление, и специалиста отправили в отставку.

Казалось, что в "Зените" португалец изменился: команда стала чемпионом в его первом полноценном сезоне, а про конфликты из раздевалки ничего не было слышно. Но уже в следующем году Виллаш-Боаш отстранил от игры Александра Кержакова, а вдобавок к этому схлопотал шестиматчевую дисквалификацию за толчок резервного судьи. "Зенит" закончил чемпионат только третьим, и португалец ушел. Последний шанс в топ-клубе он получил в "Марселе", который возглавил в 2019 году. "Удивительно", но история повторилась вновь: хорошее начало (второе место в недоигранном из-за ковида сезоне-2019/20), затем спад, конфликты с руководством и уход из клуба. С тех пор Виллаш-Боаш не тренирует.

Паоло Ди Канио

Паоло Ди Канио на посту главного тренера "Сандерленда" © Stu Forster/ Getty Images

Самая короткая тренерская карьера среди всех представленных в этом тексте наставников именно у него — всего два года. Ди Канио был футболистом с противоречивой репутацией: с одной стороны, он прославился уникальным проявлением fair play, когда прервал атаку своей команды, увидев лежащего на газоне вратаря соперника, с другой — был фанатом Муссолини, толкал судью и дрался с тренером в раздевалке. Жесткий нрав Паоло-тренера неплохо прижился в клубе четвертого английского дивизиона "Суиндон Таун", команда даже заработала повышение в классе, но на уровне Английской премьер-лиги в "Сандерленде" Ди Канио провалился, и больше никто его звать не рискнул.

Спартак Гогниев

Спартак Гогниев на посту главного тренера "Химок" © Михаил Терещенко/ ТАСС

Пожалуй, самый эксцентричный тренер в нашем списке. После завершения игровой карьеры он возглавил "Аланию", с которой прославился "хороводами" на стандартах и ярким атакующим футболом. В 2020 году команда поднялась из ПФЛ в ФНЛ, где и начались проблемы. Так, в игре с "Томью", которая завершилась стычкой, Гогниев получил восьмиматчевую дисквалификацию. Это был не единичный случай, но самым необдуманным поступком тренера стало решение подписать контракт с "Химками". Там он провалился, успев поконфликтовать с выступавшими за клуб Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Также Гогниев запомнился своим поведением в матче РПЛ против московского "Динамо" (1:6), где сначала был удален за споры с арбитром, а в концовке встречи, при счете 0:6, отпраздновал единственный гол своей команды так, будто "Химки" выиграли финал Лиги чемпионов.

В 2024-м Гогниев вернулся в родную "Аланию", с которой благополучно вылетел во вторую лигу. Там команда после 18 игр идет предпоследней в таблице, а тренер все никак не изменится. Например, в проигранном матче "Тюмени" (1:2) Гогниев выбежал на поле, толкнул одного из сотрудников "Алании" и разбросал бутылки с водой у скамейки запасных. Причиной стало несогласие с решением арбитра засчитать гол соперника. Кажется, Гогниев просто неисправим.

Тьерри Анри

Тьерри Анри на посту главного тренера "Монако" © Denis Doyle/ Getty Images

Заслуги француза перед футболом сложно переоценить, однако в этом кроется проблема. Анри был талантливым игроком, но решительно не понимал, как менее талантливые футболисты не могут повторять приемы с мячом за ним. В 2018 году француз возглавил "Монако", но уже через полгода был отправлен в отставку. Произошло это сразу после того, как Анри отстранил нескольких игроков от тренировок. При этом результаты "Монако" были удручающими: предпоследнее место в чемпионате Франции, вылет из кубка страны и Лиги чемпионов. После провала Анри уже не доверили такой статусный клуб, но в 2024 году он привел олимпийскую сборную Франции к серебряным медалям. Возможно, в будущем Тьерри будет готов к новому большому вызову, но пока его тренерская карьера стоит на паузе.

Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА © Сергей Бобылев/ ТАСС

Белорусскому специалисту помешали не конфликты с игроками и судьями, не разногласия с руководством, а личные импульсивные решения. Поначалу карьера Гончаренко складывалась прекрасно: шесть чемпионств с БАТЭ, хорошие выступления в еврокубках и неплохая работа в российских клубах среднего уровня. В сезоне-2016/17 тренер дорос до ЦСКА. Команда два года подряд завоевывала серебряные медали чемпионата и успела пошуметь в Лиге Европы. Но далее результаты начали ухудшаться, а в июне 2020 года, после поражения в РПЛ от "Зенита" (0:4), Гончаренко внезапно уехал в Минск. От ухода из клуба его в итоге отговорили, но стало ясно, что тренер эмоционально неустойчив. В 2021 году Гончаренко все-таки ушел, по словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, из-за "неудовлетворительных результатов и плохой психологической ситуации внутри коллектива". Последние слова здесь особенно показательны.

Второй шанс в топ-клубе Гончаренко получил в "Краснодаре", но все закончилось быстро: уже через полгода тренер покинул клуб из-за отсутствия взаимопонимания с руководством, если верить его словам. По другой информации, Гончаренко просто перестал отвечать на телефонные звонки Сергея Галицкого. Впрочем, одно другому не мешает, а карьера некогда перспективного белорусского тренера пошла по нисходящей.

Особое внимание: Жозе Моуринью

Жозе Моуринью на посту главного тренера "Челси" © Walton/ Getty Images

Португалец поистине уникальный тренер, который умудряется совмещать в себе токсичность, эпатажность и излишнюю эмоциональность с умением завоевывать титулы. Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером", приводил к чемпионству клубы из Португалии, Англии, Италии и Испании и неоднократно признавался лучшим тренером мира различными организациями. Все это вместе с конфликтами: Моуринью ругался с Серхио Рамосом, Эденом Азаром, Генрихом Мхитаряном, Рикарду Куарежмой и многими другими. Пострадала даже врач "Челси" Ева Карнейро, которой пришлось покинуть клуб из-за недовольства Жозе.

Все это не влияло на статус португальца, который оставался одним из лучших тренеров современности. Однако в последнее время токсичность начала превалировать над результатом. С 2017 года Моуринью практически перестал приносить трофеи командам, единственный крупный успех за этот период — победа в Лиге конференций с "Ромой". Видимо, пришло время меняться. Недавно португалец возглавил "Бенфику", в которой он начинал свою тренерскую карьеру, и если "особенный" не сможет привести команду к успехам хотя бы на внутренней арене, то его может ждать участь многих вышеперечисленных специалистов.

Денис Бояров