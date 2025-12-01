Чемпионат мира по боксу с участием россиян стартует в Дубае

Российские боксеры выступят на турнире под флагом и с гимном страны

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по боксу стартует во вторник в Дубае. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом и с гимном страны.

Боксеры разыграют медали в тринадцати весовых категориях. Общий призовой фонд составит $8,32 млн. Победители в каждой весовой категории получат по $300 тыс., серебряные медалисты - $150 тыс., бронзовые - $75 тыс., занявшие пятое место - $10 тыс. При этом половину суммы получит сам боксер, по 25% - его тренер и национальная федерация.

Как сообщили в Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, участие в турнире примут спортсмены более чем из 100 стран. При этом существует еще одна международная федерация - World Boxing (организация получила признание Международного олимпийского комитета, отозванное у IBA), которую недавно возглавил бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Геннадий Головкин из Казахстана. И на данный момент многие спортсмены выступают на чемпионатах мира под эгидой обеих организаций.

Читайте также

Объявлен состав сборной России по боксу на чемпионат мира

В состав мужской сборной России на турнир вошли Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг). Капитаном команды будет двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр 2020, обладатель чемпионского титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,7 кг Гаджимагомедов.

Турнир завершится 13 декабря.

Титульный шанс Гассиева

Во время чемпионата мира в Дубае пройдет турнир по профессиональному боксу. Его возглавит поединок между россиянином Муратом Гассиевым и болгарином Кубратом Пулевым. На кону будет стоять регулярный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

Гассиеву 32 года, на его счету 32 победы (25 нокаутом) и 2 поражения, еще 1 поединок признан несостоявшимся. Ранее он владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации и WBA в первом тяжелом весе.

Пулеву 44 года. Он одержал 32 победы (14 нокаутом) при 3 поражениях. Болгарин является действующим чемпионом WBA.

Поединок состоится 12 декабря.