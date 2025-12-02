Хачанов надеется закончить следующий сезон в топ-10 рейтинга ATP

2025 год он закончил на 18-м месте в мировом рейтинге

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Карен Хачанов ставит перед собой цель попасть в десятку сильнейших по итогам следующего сезона Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"В этом году получилось сыграть в финале "Мастерса", - сказал Хачанов. - Очень хотелось выиграть "Мастерс". На Уимблдоне попал в восьмерку сильнейших. В следующем сезоне цели такие же глобальные: успешно играть на больших турнирах, добиваться больших результатов. Но основная цель - быть в десятке сильнейших".