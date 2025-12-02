Интервью

Карен Хачанов: сборная и Олимпиада всегда для меня в приоритете

Известный теннисист — о своей карьере, жизни и будущем

Андрей Карташов

Карен Хачанов © Matthew Stockman/ Getty Images

Карен Хачанов показал самую стабильную игру из российских теннисистов в этом году. По ходу сезона он даже побывал первой ракеткой России, вышел в четвертьфинал Уимблдона и играл в финале "Мастерса" в Торонто. В интервью ТАСС спортсмен рассказал, что доволен сезоном, хотя хотел бы закончить его в первой десятке мирового рейтинга. Также он высказался о том, что хотел бы сыграть за сборную России в Кубке Дэвиса и выступить на Олимпиаде.

— Какую оценку минувшему сезону для себя можете дать?

— Всегда стремишься к лучшему, конечно. Но в целом, я считаю, сезон получился хорошим. Ожидаешь лучшего, хочешь большего. По ходу сезона вошел в первую десятку рейтинга ATP. Ожидания были выше — хотелось в десятке и закончить. Но при этом все равно, когда в конце года ты входишь в 15 или 20 лучших теннисистов, это неплохой результат.

— Какой акцент будет у вас в следующем году? Может, есть какой-то особенный турнир, на котором хочется добиться успеха?

— В этом году вот получилось сыграть опять в финале "Мастерса". Очень хотелось выиграть "Мастерс". На Уимблдоне попал в восьмерку сильнейших. В следующем сезоне цели такие же глобальные: успешно играть на больших турнирах, добиваться больших результатов. Но основная цель — быть в десятке сильнейших.

— Шамиль Тарпищев прозвал вас с Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым тремя мушкетерами. В этом сезоне результаты всех в целом были не лучшими. Пошли разговоры, что это закат мушкетеров.

— Поживем — увидим. Но какой закат? Нам по 28–29 лет. Сейчас в теннис играют до 36–37. Главное — здоровье. Если у всех у нас оно будет, все втроем будем готовы на все 100 процентов физически, то и ментально мы будем сильнее. Если что-то начинает по здоровью беспокоить, ломаться, то начинаются спады. Опять же — это вопрос глобальный. Надеюсь, что у нас никакого глобального спада нет.

— Сейчас есть модные фитнес-приложения, и у Криштиану Роналду биологический возраст показывает 27 лет, хотя ему 41 год.

— Как это оценивается?

— "Умный" браслет.

— А, понял. Нет, у меня нет. Но это другой момент, который с возрастом начинаешь понимать. В этом году у меня были проблемы со спиной — трижды в течение сезона. Это знак, что мне надо делать что-то еще: больше следить за сном, больше следить за восстановлением, больше следить за питанием. Потихоньку с возрастом это приходит. От себя надо делать еще больше, чтобы продолжительность карьеры была дольше.

— В этом году случились перемены в вашем тренерском штабе. У Даниила Медведева этот ход подсмотрели?

— Нет. Серьезно у меня ничего в команде не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров — с испанцем. Такого, чтобы я поменял всю команду, нет. Просто один из тренеров, с которым я работал почти шесть лет, мы с ним закончили сотрудничество. Женя Донской и Ведран Мартич со мной остались.

— Так как мы в России, не могу не спросить про сборную. Во многих видах спорта есть подвижки по восстановлению наших команд на международной арене. В дзюдо даже флаг и гимн вернули. Хотелось бы вновь сыграть за сборную?

— Честно скажу, Кубок Дэвиса сейчас очень сильно поменялся — и формат, и все. Не знаю, стал ли новый формат популярен? Мы застали его в двух других форматах, видели эволюцию Кубка Дэвиса.

Если говорить в общем, то по выступлению за сборную скучаю. Мы закончили на высокой ноте. По факту мы чемпионы. В 2021 году выиграли и с тех пор не выступаем. Получается, мы действующие обладатели Кубка Дэвиса. Хотелось бы сыграть вновь. У нас была и есть сильная сборная. Мы втроем еще играем, и ожидать можно чего-то большего.

— В Токио вы классно выступили на Олимпиаде, хотя всем хотелось бы, чтобы сыграли получше.

— Это вы что имеете в виду?

— Выиграть золото.

— Выиграть. Конечно. Всегда так можно говорить. Слушайте, в Париже выступить не удалось из-за травмы, которая была в 2023 году. Все из-за смены покрытий. Но Олимпиада и сборная для меня всегда были в приоритете. Я это много раз говорил и придерживаюсь этого мнения. Просто многое будет зависеть от физического состояния, как будет складываться сезон. Давать прогнозы на участие в Играх в Лос-Анджелесе на данный момент — это как стрелять в никуда.