Российских спортсменов допустили до турниров FIS в нейтральном статусе

Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, - написал Дегтярев. - Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными, в соответствии с решением Международного олимпийского комитета FIS обязали допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами".

"Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе", - добавил министр спорта РФ.

Дегтярев отметил, что решение CAS по делу о недопуске россиян к турнирам FIS открывает для отечественных спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое было принято в 2022 году из-за ситуации на Украине. За него проголосовало 12 членов FIS, против - 10. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в CAS. К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля, Паралимпийские - с 6 по 15 марта. Соревнования примет Италия.