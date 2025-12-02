Журова призвала FIS в короткие сроки разработать критерии допуска россиян

Депутат Госдумы назвала решение CAS по допуску россиян правильным и перспективным

Светлана Журова © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) должна в короткие сроки реализовать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"Это правильное и перспективное решение, - сказала Журова. - Теперь важно, чтобы оно было правильно реализовано. Решение по отстранению было незаконным, теперь важно, как скоро FIS объявит критерии допуска наших спортсменов. Ведь там наверняка будут какие-то привычные уже проверки и прочее. Так можно и не успеть выступить на отборах. Но мы верим в лучшее".