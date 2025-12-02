FIS признала решение CAS о допуске российских лыжников

В международной федерации отметили, что спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS

ТАСС, 2 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"FIS признала решение CAS, все спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве. Это означает, что они не могут участвовать в соревнованиях, основанных на командной классификации. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена ​​только лицам, занимающим высокоуровневые медицинские или технические должности, необходимые для участия индивидуальных нейтральных спортсменов", - говорится в заявлении FIS.

"Участие в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена обусловлено строгим нейтралитетом: отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности; отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Спортсмены обязаны соблюдать все антидопинговые требования. Заявки будут рассматриваться комиссией FIS, федерация опубликует на своем сайте список спортсменов, которым был предоставлен статус индивидуального нейтрального спортсмена", - добавили в федерации.

Российские спортсмены получили право на участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут 6-22 февраля в Италии.