Российские лыжники вернулись на мировую арену. Главное о решении CAS

В середине декабря спортсмены смогут принять участие в Кубке мира в Швейцарии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Также российские паралимпийцы получили право на участие в соревнованиях под эгидой FIS. Главное о решении суда - в материале ТАСС.

Когда закрыли допуск

1 марта 2022 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.

Данное решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне обострения российско-украинских отношений. Впоследствии этот запрет не раз продлевался.

Что пропустили

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта 2023 (в Словении) и 2025 (в Норвегии) годов.

Этапы Кубка мира, которые проходили в период с марта 2022 года по ноябрь 2025-го.

Шаги по возвращению

21 октября совет FIS в очередной раз продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. За него проголосовало 12 членов FIS, против - 10.

В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

К апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 спортсменов.

2 декабря Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

CAS обязал допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.

Когда может состояться возвращение

Середина декабря. Так, с 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Также в эти дни в разных странах пройдут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и сноуборду.

Реакция на решение и шансы отобраться на Олимпиаду-2026