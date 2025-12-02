Российские лыжники вернулись на мировую арену. Главное о решении CAS
13:27
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Также российские паралимпийцы получили право на участие в соревнованиях под эгидой FIS. Главное о решении суда - в материале ТАСС.
Когда закрыли допуск
- 1 марта 2022 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.
- Данное решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне обострения российско-украинских отношений. Впоследствии этот запрет не раз продлевался.
Что пропустили
- Чемпионаты мира по лыжным видам спорта 2023 (в Словении) и 2025 (в Норвегии) годов.
- Этапы Кубка мира, которые проходили в период с марта 2022 года по ноябрь 2025-го.
Шаги по возвращению
- 21 октября совет FIS в очередной раз продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. За него проголосовало 12 членов FIS, против - 10.
- В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
- К апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 спортсменов.
- 2 декабря Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
- CAS обязал допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.
Когда может состояться возвращение
- Середина декабря. Так, с 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам.
- Также в эти дни в разных странах пройдут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и сноуборду.
Реакция на решение и шансы отобраться на Олимпиаду-2026
- Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский считает, что шансы его спортсменов отобраться на Олимпийские игры 2026 года минимальны в связи с малым количеством квалификационных этапов.
- Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что отечественные лыжники тренируются и готовы выступить на этапах Кубка мира, которые являются отборочными соревнованиями на Олимпийские игры.
- Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что сноубордисты РФ готовы выступить на Олимпийских играх в случае прохождения отбора.
- Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов, в свою очередь, отметил, что с оптимизмом встретил решение CAS, но ему необходимо понять, как FIS сформулирует нейтральный статус и критерии допуска к международным соревнованиям, поэтому он находится в ожидании реакции международной федерации на решение Спортивного арбитражного суда.
- Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда должна в короткие сроки реализовать решение Спортивного арбитражного суда по допуску российских спортсменов.
- Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что разочарована решением CAS.