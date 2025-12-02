Чемпион Игр-1976 финн Мието поддержал возвращение российских лыжников

Во вторник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

ТАСС, 2 декабря. Участие российских лыжников в Олимпийских играх 2026 года в Италии будет интересно зрителям. Такое мнение газете Iltalehti высказал победитель Олимпийских игр 1976 года в эстафете 4x10 км финн Юха Мието.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой. FIS признала решение CAS.

"Если россияне смогут принять участие, это будет интересно зрителям. Считаю ли я это решение правильным? Можно сказать, что почти так и есть. Я бы объяснил свою позицию тем, что Олимпиада проводится раз в четыре года", - сказал Мието. Он добавил, что некоторые российские лыжники, по его мнению, находятся в хорошей форме перед Играми.

Российские спортсмены получили право на участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут 6-22 февраля в Италии.