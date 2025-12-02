Церемонию передачи олимпийского огня оргкомитету Игр сократят из-за непогоды

Торжественная церемония состоится 4 декабря на стадионе "Панатинаикос"

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Греции 4 декабря на афинском стадионе "Панатинаикос" проведут укороченную церемонию передачи олимпийского огня организаторам зимней Олимпиады 2026 года в Италии из-за ожидающихся метеорологами сильных ливней и гроз. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

"Национальный олимпийский комитет Греции сообщает, что в связи с прогнозом Национальной метеорологической службы о неблагоприятных погодных условиях и грозах в четверг, 4 декабря, церемония передачи олимпийского огня делегации Италии на зимних Олимпийских играх - 2026 будет ограничена по времени в целях обеспечения безопасности и минимизации рисков для всех участников церемонии. Художественная программа не состоится, а будет проведена только торжественная часть передачи огня с меньшим количеством участников", - отметила пресс-служба НОК.

В пресс-службе заявили, что НОК Греции "выражает сожаление в связи с тем, что не удастся обеспечить организованное посещение [стадиона "Панатинаикос"] коллективами школ, и, как следствие, тысячи учащихся со всей [столичной области] Аттики не смогут стать свидетелями одного из важнейших моментов олимпийского движения". "Для НОК Греции безопасность всех, особенно учащихся, превыше всего. Однако церемония, ограниченная по времени, состоится, как и планировалось. Она начнется в 11:00 по местному времени (12:00 мск - прим. ТАСС) на стадионе "Панатинаикос" и будет транслироваться в прямом эфире по телевидению", - говорится в сообщении.

По словам комитета, эстафета олимпийского огня также продолжится в обычном режиме в центре Афин, где будут введены ограничения на движение общественного транспорта и возможны некоторые задержки. "Национальный олимпийский комитет Греции прилагает все усилия для сохранения святости и престижа церемонии", - подчеркнули в НОК.

Эстафета олимпийского огня

26 ноября из-за непогоды в Древней Олимпии (полуостров Пелопоннес) церемонию зажжения олимпийского огня перенесли с античного стадиона в местный Археологический музей. Для зажжения факела использовался резервный огонь, вспыхнувший 24 ноября от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции церемонии, состоявшейся на археологической площадке Древней Олимпии у античного храма Геры. Верховная жрица, роль которой исполняла известная в Греции актриса Мэри Мина, передала огонь первому факелоносцу - бронзовому призеру Олимпийских игр - 2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису.

После этого стартовала эстафета олимпийского огня на греческой земле, которая будет проходить до 4 декабря. Ее маршрут по территории Греции продлится 9 дней, охватит 2 200 км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны. Эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, завершится на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Там и состоится церемония передачи огня оргкомитету Игр в Италии. Ранее планировалось, что на этой церемонии перед зрителями выступит 23-летняя греческая певица Клавдия, участница проходившего в мае конкурса "Евровидение".

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр - 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, а также Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.