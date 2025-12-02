Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении в спорт

Американка назвала появившуюся информацию безумием

Редакция сайта ТАСС

Серена Уильямс © Dimitrios Kambouris/ Getty Images

ТАСС, 2 декабря. Четырехкратная олимпийская чемпионка, победительница 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс не планирует возобновлять спортивную карьеру. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Ранее журналист Бен Ротенберг на своем сайте сообщил, что Уильямс может возобновить профессиональную карьеру. По информации источника, несколько месяцев назад Уильямс подала заявку на восстановление и была включена в списки антидопингового тестирования.

"Боже мой, я не возвращаюсь. Это просто безумие", - написала Уильямс.

Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Уильямс семь раз выигрывала Australian Open, трижды - Roland Garros, семь раз - Уимблдон и шесть раз - US Open.

Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном. В парном разряде Уильямс выиграла 14 турниров Большого шлема. Американка является единственной теннисисткой в истории, выигравшей карьерный "Золотой шлем" (победы в четырех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.