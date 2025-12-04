ФХР в будущем хочет пригласить "Вашингтон" на Кубок Первого канала

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует в будущем пригласить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" на Кубок Первого канала. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

"Мы думаем над разными форматами, если в следующем году специальная военная операция закончится, то хотим пригласить какую-либо команду из Северной Америки. Мы будем работать, чтобы к нам приехал "Вашингтон", потому что там [Александр] Овечкин может помочь, - сказал Третьяк. - Было бы очень здорово и интересно, если бы "Вашингтон" сыграл, а мы бы собрали лучших игроков российских лиг, которые бы вышли против этого клуба. Это была бы изюминка турнира".

"Если не получится, то готовы принять, к примеру, молодежные сборные США или Канады, которые тоже очень сильны. Или студенческие команды [этих стран]. Нам хочется что-то оживить, но это будет уже после окончания боевых действий, я так думаю. Если будет мир, то первыми мы можем заинтересовать все-таки федерации хоккея Канады и США, либо НХЛ", - добавил он.

По словам Третьяка, в России бы нашли достаточно денег для того, чтобы пригласить клуб НХЛ. "Интерес большой, и я думаю, мы бы нашли спонсоров. Да и самой НХЛ было бы интересно, - сказал он. - А в нашей ситуации "Вашингтон" ближе всего к нам, у нас амбассадор там хороший. Мы надеемся на его помощь, потому что он в клубе имеет вес, у него хорошие отношения с руководителями клуба. Это был бы новогодний подарок нам. Думаю, если все в мире успокоится, первое, что мы захотим сделать, это как раз такой матч. А получится ли - это другое дело. Мне кажется, мы наладим сначала именно отношения с Северной Америкой. Все-таки Европа игнорирует все наши желания".

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда "Каролина" в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5).