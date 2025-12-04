В НХЛ назвали маловероятной возможную поездку "Вашингтона" в РФ в декабре

Ранее Владислав Третьяк рассказал, что в будущем ФХР намерена пригласить клуб на Кубок Первого канала

Хоккеисты "Вашингтона" © Patrick Smith/ Getty Images

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поездка хоккеистов "Вашингтона" в Россию в середине сезона является маловероятной. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС рассказал, что в будущем организация намерена пригласить "Вашингтон" на Кубок Первого канала. Турнир традиционно проводится в декабре.

"Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать", - сказал Дэйли.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда "Каролина" в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5). "Вашингтон" в последний раз приезжал в страну на матчи с отечественными командами в сентябре 1989 года. В Москве столичная команда выиграла у "Спартака" (8:7), уступила московскому "Динамо" (2:7), В Риге выиграла у местного "Динамо" (2:1), а в Ленинграде - у СКА (5:4).