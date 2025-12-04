Интервью

Владислав Третьяк: ждем клубы НХЛ на Кубке Первого канала

Президент ФХР — об Олимпиаде, международных турнирах и будущем мирового хоккея

Рустам Шарафутдинов

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в интервью ТАСС рассказал о том, что в ФХР надеются на помощь Александра Овечкина в приглашении "Вашингтона" для участия в Кубке Первого канала в будущем. Также он назвал хоккейным экзаменом текущий сезон вратаря Ярослава Аскарова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и высказал мнение, в чем проблемы ЦСКА в нынешнем чемпионате.

— Нет ли у вас ощущения, что значение Кубка Первого канала для отечественного хоккея в последние годы снизилось?

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

— Не согласен с тем, что значение снизилось. Лучший показатель — зрительский интерес. В прошлом году матчи сборной России на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге собрали 74 317 зрителей — это рекорд. Болельщики очень любят сборную, с нетерпением ждут матчей. Спасибо им, что ходят и поддерживают нашу команду. На аренах, где играет сборная, всегда великолепная атмосфера.

В этом году у нас юбилейный, 20-й Кубок Первого канала. И он впервые пройдет в Сибири, впервые Новосибирск примет матчи сборной России (россияне сыграют на турнире с командами Белоруссии 13 декабря и Казахстана 14 декабря, — прим. ТАСС). Не сомневаемся, что интерес будет очень высоким. Весной мы проводим в Новосибирске Кубок Будущего, где выступают лучшие молодые хоккеисты России, Белоруссии и Казахстана. Два года подряд там устанавливаются рекорды страны по посещаемости молодежного хоккея. Больше 10 тыс. человек собирается на матчи нашей молодежной сборной. На матчах взрослой сборной тем более будет аншлаг, в этом сомнений нет.

Матчи сборной Первый канал показывает на всю страну, болельщики смотрят хоккей в прямом эфире. Это еще раз подтверждает то, что турнир сохраняет популярность, свой статус традиционного предновогоднего хоккейного праздника.

Наконец, хочу сказать тем, кто скучает по финнам, чехам и шведам. Посмотрите, какими сильными стали белорусы, как вырос их уровень мастерства. Минское "Динамо" — один из лидеров сезона, один из главных фаворитов борьбы за Кубок Гагарина. Матчи Россия — Белоруссия проходят в очень упорной борьбе. Да, отечественный болельщик любит формат "наши против не наших". Ради зрителей мы в прошлом году расширяли состав участников Кубка Первого канала, пригласив сборную легионеров КХЛ. Но она не смогла обыграть ни Россию, ни Белоруссию, у иностранцев были проблемы с мотивацией. И лига отказалась от такого эксперимента.

— Есть ли перспектива у такого проекта?

— Мы думаем над разными форматами, что если в следующем году специальная военная операция закончится, то хотим пригласить какую-либо команду из Северной Америки.

— Речь идет о национальной сборной США или Канады?

— Мы будем работать, чтобы к нам приехал "Вашингтон", потому что там Овечкин может помочь. Было бы очень здорово и интересно, если бы "Кэпиталз" сыграли, а мы бы собрали лучших игроков российских лиг, которые бы вышли против этого клуба. Это была бы изюминка турнира. Если не получится, то готовы принять, к примеру, молодежные сборные США или Канады, которые тоже очень сильны. Или студенческие команды [этих стран]. Нам хочется что-то оживить, но это будет уже после окончания боевых действий, я так думаю. Если будет мир, то первыми мы можем заинтересовать все-таки федерации хоккея Канады и США либо НХЛ.

— Если не брать политическую ситуацию, насколько реально, что "Вашингтон" может приехать, учитывая календарь НХЛ?

— В лиге же проводят матчи в других странах, той же Швеции. Если они захотят, то могут сделать недельный перерыв для команды, она потом догонит остальных по играм. Все возможно, было бы желание.

— Осознаете ли вы, что уговорить НХЛ стоит очень больших денег?

— Конечно. Но и интерес большой, и я думаю, мы бы нашли спонсоров. Да и самой НХЛ было бы интересно. Для чего она проводит матчи в Швеции? Для популяризации лиги — она тоже вкладывает деньги, ее команды играют друг против друга. А в нашей ситуации "Вашингтон" ближе всего к нам, у нас амбассадор там хороший. Мы надеемся на его помощь, потому что он в клубе имеет вес, у него хорошие отношения с руководителями клуба. Это был бы новогодний подарок нам. Думаю, если все в мире успокоится, первое, что мы захотим сделать, — это как раз такой матч. А получится ли, это другое дело. Мне кажется, мы наладим сначала именно отношения с Северной Америкой. Все-таки Европа игнорирует все наши желания.

"Кубок Первого канала в ближайшие годы могут принять Екатеринбург и Нижний Новгород"

— Можно ли говорить о том, что в нынешних условиях Кубок Первого канала скорее больше повернулся в сторону детского хоккея, учитывая большой список предстоящих мероприятий в Новосибирске в виде мастер-классов для детей, детского турнира?

— В Новосибирске будет фестиваль, мы хотим сделать настоящий праздник. Тем более Новосибирск это заслужил, до этого года у нас Кубок Первого канала проходил только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В Новосибирске в плане организации зарекомендовали себя с хорошей стороны — там уже молодежная сборная играла, и на матчи приходило по 10 тыс. человек. Что касается фестиваля, то это традиции: будут играть дети разных возрастов, команды Казахстана, Белоруссии. Это очень интересно для мальчишек, они это будут помнить. Для мальчишек такой международный турнир важен, они представляют Сибирь, за них будут болеть.

Хочу подчеркнуть одну важную вещь. Все матчи будут проходить на главном льду "Сибирь-Арены". То есть дети будут играть в хоккей как взрослые. Огромный дворец, зрители на трибунах, дикторы, повторы шайб на кубе, скамейки, на которых сидят профессионалы. Это уникальное событие для самих ребят. Любой мальчишка из детской школы мечтает сыграть в хоккей в таких условиях. Для детей — участников турнира это будут незабываемые впечатления, память на всю жизнь. Призываю всех прийти и поддержать ребят. Им по-человечески будет очень приятно видеть народ на трибунах, слышать, что за них болеют, что радуются их голам, передачам, вратарским сэйвам. Дети навсегда запомнят, как здорово было играть в Новосибирске. А потом, ребята из команды "Сибирь" — это же ваши друзья, соседи, земляки. Кто-то из них точно станет профессионалом, будет играть за взрослую команду "Сибирь".

Турнир "3х3" для вратарей — это просто убийственный экзамен. Я вспоминаю: когда играл против тройки [Бориса] Михайлова, [Владимира] Петрова и [Валерия] Харламова, то это ты постоянно в работе, моменты у обеих ворот. И в Северной Америке, и мы сделали, чтобы во время овертайма играли в "три на три", был интерес, было много моментов, игра вратарей, нападающие показывают свое мастерство. Поэтому думаю, что этот формат приживается.

— Какими вы видите перспективы этого формата на ближайших Олимпиадах?

— Думаю, со временем он войдет в программу. Этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов. Люди приходят, чтобы посмотреть игру вратарей, нападающих. А при игре "пять на пять" порой происходит по 10 бросков за период, куда это годится? Когда же за минуту могут нанести три-четыре броска, то это интересно. Почему люди любят баскетбол, волейбол? Потому что там каждый раз забивают, очень много моментов, адреналин.

— Насколько я знаю, ФХР рассматривала проведение Кубка Первого канала в этом году в Ярославле и Сочи. Есть ли понимание, какие арены федерация может рассматривать в будущем, могут ли это быть не так давно построенные или строящиеся стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске?

— Омск уже принимал нашу национальную команду, которая играла там товарищеские матчи. В Челябинске мы с белорусами играли. В этих регионах мы побывали, а вот в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге еще не были. Потенциально оба города могут принять Кубок Первого канала в ближайшие годы.

"В финале Олимпиады жду канадцев и американцев"

— Обидно ли вам за российских ребят, играющих в НХЛ, учитывая, что для тех же Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Артемия Панарина те Игры были последними, на которых они могли выступить, и особенно за вратарей?

— Конечно, за них обидно. Потому что Кубок Стэнли и чемпионат мира проходят каждый год, а Олимпийские игры — раз в четыре года. Олимпийский чемпион и в Африке чемпион, их не так много, и их запоминают, неважно, в каком виде спорта ты выступал. Я не хочу обижать ни Кубок Стэнли, ни Кубок Гагарина, но Олимпийские игры — это отдельные соревнования, собирающие всех лучших. И быть олимпийским чемпионом очень престижно.

А за ребят, конечно, обидно, так как многие из них хотели бы попасть на Олимпиаду. Произошло нарушение Олимпийской хартии со стороны Международного олимпийского комитета, это неприемлемо. Думаю, это большая историческая ошибка со стороны МОК, который так пошел на поводу у европейских политиков и ведет себя так, как ведет.

— Когда вы выступали на Олимпиадах, то следили в том числе и за фигуристкой Ириной Родниной, выигравшей третье олимпийское золото. Планируете на предстоящей Олимпиаде смотреть выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника?

— Конечно, я россиянин и патриот, буду желать удачи любому российскому спортсмену, с удовольствием посмотрю их соревнования. Как профессионал, буду следить и за хоккеем, потому что мне интересно, какими там будут сборные Канады, США, Финляндии, Швеции. Олимпиада будет очень интересной, так как там выступят одни из лучших хоккеистов мира. Интересно посмотреть на уровень соревнований, почерпнуть что-то новое. Я думаю, и для тренеров это будет интересно, какие-то тактические новинки у команд.

— Какой прогноз готовы дать на итоги олимпийского турнира?

— Думаю, что в финал выйдут команды США и Канады. Все может быть, и у шведов сильная команда. Но все же большинство игроков в НХЛ — американцы и канадцы, которые показывают достойный хоккей.

— На прошлой неделе НХЛ по итогам первой четверти регулярного чемпионата включила Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина в число претендентов на "Везину Трофи". Все закономерно?

— Они показывают хороший хоккей, неплохие результаты. Давайте пожелаем им удачи.

"Не помню, когда в последний раз ЦСКА был на девятом месте"

— В начале этой недели вратарь Ярослав Аскаров был признан одним из лучших игроков Тихоокеанского дивизиона НХЛ. Можно ли говорить, что пришло его время, учитывая, как раньше все сокрушались от его игры?

— Я смотрю его матчи, он играет стабильно. Бывают у него ошибки по молодости, но самое главное, что он дальше бьется, даже если допустил ошибку. Видно, что своей игрой он их исправляет. Конечно, ему сложно, у него сейчас самый главный экзамен. Если он его не сдаст, то опять уедет в фарм-клуб. Давайте пожелаем ему удачи, все-таки многое зависит и от защитников, от его команды целиком. Взаимодействие с защитниками важно — если он наладит его и стабилизирует игру, то у нас появится сильный вратарь.

— В этом сезоне в НХЛ дебютировал еще один наш вратарь, которому только 21 год, — Сергей Мурашов. На своем опыте: каково это — в таком молодом возрасте дебютировать на таком уровне, что ребята чувствуют при этом?

— Раз он дебютировал, значит, своей игрой в фарм-клубе доказал, что может играть, поэтому они его и проверяют. В фарм-клубе игроки и на автобусах ездят между городами, и специально делают такие сложные условия, чтобы игроки понимали, что рай — это НХЛ, где самолеты, гостиницы, лучшее питание. А здесь их держат в ежовых рукавицах и говорят, что если вы заслужите, то попадете. А когда он попадает в НХЛ, то должен справиться с этим волнением. Там атмосфера другая: стадионы на 20 тыс. человек, против тебя игроки совершенно другого класса. Поэтому первые матчи особенно нужно сыграть хорошо.

Вратаря всегда оценивают не по одному, даже не по трем матчам, а по стабильности во всем сезоне. Он может начать хорошо и закончить плохо. А когда вратарь играет стабильно, то про него говорят — это уже вратарь.

— ЦСКА уже продолжительное время находится на грани вылета из плей-офф. Нет ли у вас ощущения, что большинство хоккеистов ЦСКА не может до конца понять систему игры Игоря Никитина?

— Никитин сам говорит, что ребята его не всегда понимают. Думаю, это дело времени, но команда уже столько матчей сыграла, пора бы все наладить. Он опытный тренер, уже изучил игроков, значит, нужно делать какие-то перестановки, менять звенья. Но это его дело. Пока на сегодняшний день я не вижу игры, которая заслуживала бы названия чемпионской. Я знаю, что у ЦСКА только одна задача — стать обладателем Кубка Гагарина, и второе место даже не обсуждается. Но сегодня при такой команде это очень трудновыполнимо. Я даже не помню в жизни давно, когда ЦСКА на девятом месте находился.

Самое главное, что игры нет, в том числе в большинстве нет былой слаженности. Сегодня игры в большинстве и меньшинстве дают результат, как и игра вратарей. К сожалению, от ЦСКА, да и от многих команд такой игры мы не видим. Они играют неровно, проваливаются. Потому что сезон тяжелый, постоянные игры, хоккеисты не привыкли играть в таких условиях. Они не могут провести более 70 матчей в регулярном чемпионате на стабильно высоком уровне, поэтому и такие спады.

— Так, наоборот, может, легче играть, чем тренироваться?

— Смотря как играть. Посмотрите, как в НХЛ: выиграл два матча — на 4-5-м месте, два проиграл — на 13-14-м. У нас то же самое, только две команды ни на что не претендуют. Все команды подравнялись, раньше точно знали, что ЦСКА выиграет, а сейчас результат неизвестен. Болельщикам нравится, когда равные команды играют.

— Ну и очевидно, что и вратарский вопрос ЦСКА так и не решил, хоть и расстался с иностранным вратарем.

— Александр Самонов адаптируется, потому что игра вратаря предполагает и взаимодействие с защитниками. Когда я играл, я точно знал, что делают защитники, а они — что делаю я. Когда у тебя есть контакт, тогда есть и команда. Но это зависит от тренера — он должен руководить командой, распределять. Думаю, Никитин опытный, он соберет команду, уже половина сезона прошла. Пока мы не видим ту игру, которая должна быть. Но я надеюсь, он исправится, потому что у него очень большой потенциал. Может, кого-то приобретут, кого-то поменяют. Еще есть время, но уже надо спешить.

"В хоккее девчонки дисциплинированные, как и за рулем"

— Недавно в вашей школе в Дмитрове был сбор с участием олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина голкипера Василия Кошечкина и двукратного бронзового призера мирового первенства Анны Пруговой. Насколько ощутима разница между мужским и женским хоккеем в плане игры вратарей?

— Главное, что объединяет, — это хоккейная форма, которая одинаковая в хоккее и у женщин, и у мужчин. Конечно, женский хоккей, во-первых, не такой жесткий, и скорость полета шайбы не такая высокая. Сегодня шайбы летят под 180 км/ч, а после бросков женщин — под 90 км/ч. Девчонки не такие сильные, как мужчины, и скорости у них поменьше. А раз так, то и у вратарей есть возможность подумать. Для вратаря самое главное — это разгадать загадки, которые строят им нападающие. Поэтому хоккей у девчонок немного замедленный, хотя они хорошо катаются на коньках. Есть различия в обработке шайбы, в технике, тактике.

— Много ли девочек занимается в вашей школе?

— Они приходят все время. В этом году было восемь или девять девчонок, приезжали из Белоруссии. Девчонки приезжают каждый год. Та же Пругова приезжала к нам в школу, когда ей было 13 лет. Она приехала с папой из Хабаровска, симпатичная девчонка, а сейчас уже работает у нас в федерации.

— Было ли уже тогда видно, что она вырастет в высококлассного вратаря?

— Да, она сразу подавала надежды. Во-первых, она трудолюбивая, очень любит хоккей. Не зря она переехала в Москву с родителями, чтобы тренироваться на другом уровне. Да и вообще девчонки очень хорошо тренируются, выполняют все указания тренера, очень скрупулезно работают. Ну, это как и за рулем — в хоккее девушки тоже очень дисциплинированные.