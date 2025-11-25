Мнение

Жамнов — тупик для "Спартака" или гарантия попадания в плей-офф?

Рустам Шарафутдинов — о проблемах на тренерском мостике столичного хоккейного клуба

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Хоккейный клуб "Спартак" уволил Алексея Ковалева и Игоря Кравчука, которые помогали главному тренеру команды Алексею Жамнову. Именно они, как получается, были названы главными виновниками того, что команда после примерно половины регулярного сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может не попасть в плей-офф.

В Минске "Спартак" был разгромлен местным "Динамо" со счетом 0:6, и этот результат окончательно дал понять, что "Спартак" не может на данный момент соперничать с командами из первой тройки Западной конференции. Две игры в ноябре с "Локомотивом" и одну с "Северсталью", которые также находятся в топ-3, "Спартак" проиграл. Уступив в Минске, красно-белые стали первой командой, которая пропустила в сезоне 100 шайб. "Спартак" выиграл только у одного соперника из числа тех, кто находится выше него в конференции. Речь идет о московском "Динамо", которое после увольнения главного тренера Алексея Кудашова проиграло оба матча. И не секрет, что для многих игроков "Динамо" уход Кудашова был неожиданным и психологически на них негативно повлиял.

Читайте также

"Спартак" первым пропустил 100 шайб в сезоне КХЛ

"Спартак" находится уже на седьмом месте в конференции, впереди его ждут матчи с находящимися в первой четверке Востока "Ак Барсом" и "Автомобилистом", а нынешняя игра москвичей оптимизма не внушает. Команда опять рискует опуститься в унылую трясину, откуда она с переменным успехом пыталась выбраться, чтобы зацепиться за плей-офф, где чаще всего проигрывала в первом же раунде. Соперничать за попадание туда "Спартаку" предстоит с ЦСКА, СКА и "Динамо". И кто-то один из них, казалось бы, фаворитов, останется ни с чем.

Что может ослабить "Спартак"

Не до конца понятна причина ухода Ковалева и к чему приведет его отсутствие. Еще можно согласиться с уходом Кравчука, который отвечал за игру команды в обороне. Тут сами за себя говорят пресловутые 100 пропущенных шайб, а также слабая игра в защите. При этом может удивить излишнее доверие к возрастным игрокам обороны, таким как Андрей Миронов и Дмитрий Вишневский, которые при любой ситуации оставались в составе. Как видно, приостановились в своем развитии Даниил Орлов и Вениамин Королев.

Читайте также

Клуб КХЛ "Спартак" объявил об изменениях в тренерском штабе

Стоит отметить, что "Спартак" уже не один год мучается в том числе и с поиском квалифицированного тренера по защитникам. Иллюстрацией этому стал уход посреди прошлого сезона Игоря Уланова. Приход Кравчука проблему не решил. Как и не решена проблема со специалистом по вратарям и самими вратарями. Многие полагали, что на драфт отказов последует нынешний первый номер Артем Загидулин, а не Дмитрий Николаев, однако вышло наоборот. Приход имеющего опыт игры в Национальной хоккейной лиге Александра Георгиева вряд ли кардинально исправит ситуацию: важно, как с Георгиевым, у которого характер непростой и который никогда не играл в КХЛ, будет работать тренер вратарей Сергей Климкович и хватит ли его квалификации.

Другое дело, что по "Спартаку" серьезно может ударить уход Ковалева, который в команде отвечал за атаку и, самое главное, за игру в большинстве. По последнему показателю красно-белые находятся на третьем месте с 26,2% реализации после "Авангарда" и ЦСКА. Игру в численном преимуществе удалось улучшить по сравнению с прошлым сезоном даже после того, как распалась тройка в лице Ивана Морозова, Николая Голдобина и Павла Порядина. Как уже было сказано, Ковалева позвал в команду два года назад именно Жамнов. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли известен тем, что еще с игровых времен проявлял себя как человек с характером, мог при случае и резко ответить. Но даже если где-то и поползла трещина в отношениях у Ковалева с кем-то в клубе, "Спартак" остается без специалиста, замену которому найти будет тяжело.

Порядина и Миронова мало

Болельщикам "Спартака", уверен, не хочется думать о том, что своего пика команда при Жамнове достигла весной прошлого года, когда чуть не вышла в полуфинал Кубка Гагарина. У красно-белых в седьмом матче противостояния с "Салаватом Юлаевым" было мало опыта в поединках такого накала и не оказалось характера, который был у соперников из Уфы. В то же время обнадеживало, как подчеркивал Жамнов, что такого рода матчи должны были помочь спартаковцам научиться побыстрее познавать большой хоккей со всеми его сложностями. Иными словами, эта команда находилась в стадии развития.

Читайте также

ТАСС: вратарь Георгиев заключит контракт с клубом КХЛ "Спартак" на год

Но мало кто, наверное, догадывался, как кардинально и в худшую сторону изменится команда по игре. Еще одной причиной такого ухудшения стало то, что "Спартак" не сумел договориться с рядом лидеров о продлении соглашений, и это история не нынешнего года. Понятно, что у игроков есть желание заработать побольше, а у клуба — сохранить игроков на приемлемых для него условиях. Но пока ситуация такова, что "Спартак" покинули хоккеисты, которые могли бы быть стержнем команды, завести ее в необходимый момент. И дело даже не в Голдобине, в котором при его игровом таланте бойцовских качеств, как кажется, мало было видно. А одних Порядина и Миронова маловато.

Были и Максим Цыплаков, и Ансель Галимов, в которых виделся такой потенциал. Но оба ушли, не скрывая разочарования: им предложили не те условия, которые они хотели получить. Плюс "Спартак" не сумел получить качественных игроков за уход в СКА Голдобина и молодого защитника с опытом игры в КХЛ и сборной Егора Савикова. Возвращаясь к вратарям, вызывает вопросы, почему затерялся в системе Евгений Волохин, за которого, как пишут, было заплачено "Сочи" 28 млн рублей. И как было видно, ни Загидулин, ни Николаев его не лучше.

Стоит ли пойти по примеру Федорова

​Для самого Жамнова наступает сложный в тренерской карьере момент, особенно после того, как он лишился проверенных им помощников. Два года назад Жамнов становился главным тренером "Спартака" с договоренностью о том, что руководство клуба не мешает его работе: говоря прямым языком, оно не диктует ему, кого ставить в состав. На волне относительного успеха "Спартака" последних двух лет (выход в 1/4 финала плей-офф) с Жамновым был подписан новый длительный контракт. Но после этого "Спартак" не получил ни топового вратаря, ни топового защитника.

Читайте также

Сергей Федоров: решил уйти с поста главного тренера ЦСКА, так как ощущал выгорание

Вопрос еще в том, справится ли Жамнов с таким грузом ответственности, давление которой он в своей жизни именно как главный тренер еще не ощущал. По опыту работы того же Андрея Разина, Андрея Козырева видишь, что именно такие непростые обстоятельства закалили этих людей, тренировавших команды в том числе низших лиг. И видно, как тот же Разин управляется в "Металлурге" с такими игроками, как Евгений Кузнецов, Сергей Толчинский, которых он не боится оставлять вне заявки, если они не до конца вписываются в систему его игры. Нельзя не отдать должное менеджерской и селекционной работе Жамнова, но опыта нахождения под таким давлением как главного тренера у него еще не было. Если не считать Олимпиаду в Пекине, где он в какой-то момент стал перекладывать вину за незрелищную игру сборной России в атаке на прессу. Главное во всей этой ситуации — вовремя ему понять, может ли у него получиться в дальнейшем выбраться из такой сложной ситуации. Или, может, стоит последовать примеру Сергея Федорова, который стал главным тренером ЦСКА без опыта работы. При Федорове армейцы выиграли два года подряд Кубок Гагарина, а в течение следующего сезона Федоров осознал, что стоит уходить. И теперь он сторонится этой работы.

Читайте также

Жамнов остался доволен игрой Морозова в матче КХЛ с "Северсталью"

Уход Ковалева и Кравчука еще можно трактовать как посыл руководства Жамнову, что у него есть еще один шанс навести порядок в игре команды. Только теперь многое будет зависеть от наработок самого главного тренера, и в ближайших матчах мы увидим, что собой представляет система его игры. Если неудачи продолжатся, то никакой длительный контракт его не спасет. И с одной стороны, плачевное состояние команды, неспособность играть на равных с лидерами чемпионата может вызвать рассуждения о том, что для "Спартака" присутствие Жамнова приведет к тупику. С другой же, при Жамнове "Спартак" все же может нащупать стабильность с попаданием в плей-офф, учитывая, какие черные времена преследовали клуб последние десятилетия: безденежье и пропуск соревнований, обилие безвыигрышных серий и разгромные поражения, что помнят болельщики со стажем. И тут руководству стоит выбирать, какой "Спартаку" нужен тренер.

К тому же не стоит забывать, какие проблемы "Спартак" имел по игре с "Шанхай Дрэгонс", который поддерживают те же структуры во главе с Геннадием Тимченко, что и столичную команду. Учитывая, что "Шанхай" находится сейчас выше в таблице, умелое медиасопровождение клуба и, наконец, фешенебельную "СКА-Арену" в Санкт-Петербурге, нельзя не исключить, что больше внимания в том же финансовом плане будет уделено именно этому китайскому проекту в российских условиях, нежели столичному клубу.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru