ТАСС: вратарь Георгиев заключит контракт с клубом КХЛ "Спартак" на год

Голкипер предыдущие восемь сезонов провел в НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Александр Георгиев © Ezra Shaw/ Getty Images

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вратарь Александр Георгиев в ближайшее время присоединится к московскому клубу Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" и заключит соглашение сроком на один год. Об этом ТАСС сообщил источник.

В сентябре Георгиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", но не провел за него ни одного матча и был выставлен на драфт отказов. Голкипер провел две встречи за фарм-клуб "Баффало" в Американской хоккейной лиге.

"Александр Георгиев в ближайшие дни должен присоединиться к команде. Контракт будет заключен на год", - сообщил собеседник ТАСС.

Георгиеву 29 лет, в прошлом сезоне он выступал за "Колорадо" и "Сан-Хосе". Всего он провел 49 игр за эти клубы, одержав 15 побед с процентом отраженных бросков 87,5.

Георгиев провел 303 матча за восемь сезонов в НХЛ, одержав 151 победу с процентом отраженных бросков 90,3. Он выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо" и "Сан-Хосе". В составе "Колорадо" стал лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/23 и 2023/24, а в 2024 году был выбран для участия в Матче всех звезд. Георгиев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

"Спартак" после 29 матчей набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Красно-белые пропустили 100 шайб в регулярном чемпионате, что является худшим показателем. 22 ноября "Спартак" поместил вратаря Дмитрия Николаева в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.