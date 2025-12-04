Третьяку обидно, что Овечкин больше не сыграет на Олимпиаде

Ближайший олимпийский хоккейный турнир сборная России пропустит из-за отстранения

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главе Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку обидно за то, что Александр Овечкин и Евгений Малкин больше, вероятно, не сыграют на Олимпийских играх. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля. В нем впервые с 2014 года выступят игроки НХЛ. Россияне не выступят на турнире из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и решения Международной федерации хоккея. Овечкин и Малкин, который сейчас 40 и 39 лет соответственно, выступали на Играх 2006, 2010 и 2014 годов.

"Конечно, за них обидно. Потому что Кубок Стэнли и чемпионат мира проходят каждый год, а Олимпийские игры - раз в четыре года. Олимпийский чемпион и в Африке чемпион, их не так много и их запоминают, не важно, в каком виде спорта ты выступал, - сказал Третьяк. - Я не хочу обижать ни Кубок Стэнли, ни Кубок Гагарина, но Олимпийские игры - это отдельные соревнования, собирающие всех лучших. И быть олимпийским чемпионом очень престижно".

"Многие из них хотели бы попасть на Олимпиаду. Произошло нарушение Олимпийской хартии со стороны Международного олимпийского комитета, это неприемлемо. Думаю, это большая историческая ошибка со стороны МОК, который так пошел на поводу у европейских политиков", - добавил он.