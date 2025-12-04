Возраст все еще не помеха. Овечкин может повторить достижение Ларионова

Форвард "Вашингтона" набирает более одного очка за матч в последних трех играх

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе". 40-летний россиянин набрал более двух очков за матч уже в третьей игре подряд и по этому показателю может приблизиться к Игорю Ларионову.

Столичная команда пока успешно проводит турне по Калифорнии. Сутками ранее "Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" (3:1). Команда гостей после того матча по инициативе Овечкина чествовала форварда "Кингз" Анже Копитара, который по окончании сезона завершит карьеру.

В четверг же "Вашингтон" ждал "Сан-Хосе", который впервые за долгое время проводит успешный сезон. Будучи беспросветным аутсайдером в предыдущие годы, "Сан-Хосе" сейчас идет в первой восьмерке Западной конференции. Упор на молодежь дает свои плоды: "Шаркс" провели неплохой отрезок с конца октября по середину ноября, набирав очки в каждой игре.

Выбранный клубом под первым номером на драфте лиги в 2024 году Маклин Селебрини уже достиг рубежа в 40 очков и находится среди лидеров в списке бомбардиров сезона. В недавнем победном матче с "Ютой" красивым голом отметился 20-летний Уилл Смит - тезка голливудского актера выступает в НХЛ под непривычным для нападающего номером 2, в той игре он оформил дубль и отдал передачу. Лидером среди вратарей-новичков текущего сезона является Ярослав Аскаров, который нашел себя во второй год пребывания в "Сан-Хосе" после обмена из "Нэшвилла".

"Офис Овечкина" вновь заработал

Нестабильность является неотъемлемой частью тех команд, в которых тон задает молодежь. Это и проявилось в матче с "Вашингтоном", который показал, что все же находится сейчас на другом уровне, нежели "Сан-Хосе". Счет уже на девятой минуте открыл Овечкин - его никто не остановил на пятачке в момент добивания. Нападающий в последнее время результативно играет именно перед воротами.

В первом периоде "Вашингтон" забил еще трижды, после чего Аскаров был заменен. Он пропустил от Овечкина второй раз в карьере. Переломить игру "Сан-Хосе" не сумел, во втором периоде пропустив еще дважды. Один из голов на счету Овечкина, который поразил ворота из своего офиса - левого круга вбрасывания.

Гол в большинстве позволил Овечкину сравняться с Яромиром Ягром по количеству очков, набранных в неравных составах (610). Овечкин забил 910-й и 911-й голы в регулярных чемпионатах. Он продлил результативную серию до шести игр, в его активе 14 шайб в текущем сезоне. С учетом голов в плей-офф у Овечкина их уже 988 и до лидера по этому показателю Уэйна Гретцки ему осталось поразить ворота еще 28 раз.

Капитан "Вашингтона" продолжает устанавливать различные достижения. Он стал третьим хоккеистом в возрасте 40 лет и старше, набравшим более одного очка в трех играх подряд, за последние 50 лет. По этому показателю Овечкин повторил достижение Рэя Уитни (в сезоне-2012/13) и приблизился к рекорду Игоря Ларионова, который в конце февраля 2001 года в 41 год набирал более одного балла в четырех играх подряд. Сравняться с рекордом Ларионова Овечкин может уже в следующем матче - утром 6 декабря "Вашингтон" сыграет с "Анахаймом".