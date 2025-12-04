Третьяк считает, что в финале Олимпиады сыграют команды США и Канады

Впервые с 2014 года в олимпийском турнире примут участие игроки НХЛ

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборные США и Канады сыграют в финале мужского олимпийского хоккейного турнира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля. На нем впервые с 2014 года выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Как профессионал буду следить и за хоккеем, потому что мне интересно, какими там будут сборные Канады, США, Финляндии, Швеции. Олимпиада будет очень интересной, так как там выступят одни из лучших хоккеистов мира, - сказал Третьяк. - Интересно посмотреть на уровень соревнований, почерпнуть что-то новое. Я думаю, и для тренеров это будет интересно, какие-то тактические новинки у команд".

"Думаю, что в финал выйдут команды США и Канады. Все может быть, и у шведов сильная команда. Но все же большинство игроков в НХЛ - американцы и канадцы, которые показывают достойный хоккей", - добавил он.

Сборные Канады и США с игроками НХЛ в составах играли в финалах Олимпиады в 2002 и 2010 годах.

