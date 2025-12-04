Третьяк сообщил, какие города в ближайшем будущем примут Кубок Первого канала

Турнир могут принять Екатеринбург и Нижний Новгород

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нижний Новгород и Екатеринбург в ближайшем будущем примут Кубок Первого канала по хоккею. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Кубок Первого канала в этом году пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря на "Сибирь-Арене", построенной в 2022 году и вмещающей 11 500 зрителей.

"Омск уже принимал нашу национальную команду, которая играла там товарищеские матчи. В Челябинске мы с белорусами играли, - сказал Третьяк. - В этих регионах мы побывали, а вот в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге еще не были. Потенциально оба города могут принять Кубок Первого канала в ближайшие годы".

В Екатеринбурге "УГМК-Арена" была построена в феврале этого года и вмещает на матчах 12 600 зрителей. В Нижнем Новгороде дворец начал строиться в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что арена построена на 99% и сможет принимать матчи в 2026 году.